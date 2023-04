Suspeito de tentar matar homem em bairro do Porto foi detido e ficou em preventiva

O suspeito de tentar matar um homem no bairro da Pasteleira, no Porto, em março, durante um desentendimento "em contexto de tráfico e consumo" de droga foi detido, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a força policial explica que, no dia 20 de março, o detido e a vítima "desentenderam-se por motivos relacionados com o consumo de estupefacientes, tendo o autor esfaqueado a vítima no pescoço com um x-ato, provocando-lhe graves lesões que lhe causaram perigo de vida".

Segundo a PJ o agora detido, de 40 anos, foi "agredido por populares na sequência do ilícito praticado".

O homem, estrangeiro e empregado fabril, já foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A vítima, também com 40 anos, encontra-se hospitalizada em estado grave, mas estável.