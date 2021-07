Surto com 15 infetados após festa de estudantes nas Caldas da Rainha

Portugal continental com 306 surtos ativos. Mais de metade concentram-se em Lisboa e Vale do Tejo

Uma festa de estudantes finalistas nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, deu origem a um surto de covid-19 com 15 infetados, disse esta quarta-feira a delegada de saúde.

A festa realizou-se no dia 26 de junho, com mais de uma centena de jovens, e os primeiros casos surgiram dois dias depois, após desenvolverem sintomas e terem tido teste positivo à covid-19, explicou Cristina Pecante à agência Lusa.

Após os primeiros casos detetados no dia 28 de junho, foram efetuados testes aos estudantes que participaram na festa e a familiares próximos.

A responsável adiantou que já foram testadas cerca de 180 pessoas e mais de uma centena estão em isolamento profilático.

A maioria dos infetados encontra-se assintomática, acrescentou.

Além dos jovens, o surto abrange familiares próximos.

