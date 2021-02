Surf volta às praias de Oeiras

Surf proibido na Praia do Norte. Câmara da Nazaré prepara Plano de Contingência

DN com Lusa

A prática de surf - de forma individual - voltou a ser permitida nas quatro praias do concelho de Oeiras: Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias. A proibição que estava em vigor, devido à pandemia, foi levantada na última sexta-feira pela autarquia.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Oeiras, os praticantes de surf e similares ficam excecionados da interdição de acesso ao Passeio Marítimo, bem como do acesso às praias e aos areais. Fica, assim, autorizada a prática de surf. A nota sublinha que "esta exceção não isenta do cumprimento escrupuloso das determinações da DGS [Direção-Geral de Saúde] e demais legislação em vigor, assim como dos regulamentos da Federação Portuguesa de Surf".

Há um mês, após um Conselho de Ministros extraordinário, o primeiro-ministro, António Costa pediu aos autarcas que, tal como fizeram em março e em abril do ano passado, "limitassem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como o acesso a frentes marítimas".

António Costa pediu ainda que fosse sinalizada a proibição de utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos, "mesmo de desportos individuais como ténis ou 'padel'".

Quanto aos jardins, o primeiro-ministro adiantou que tinha sido determinada a proibição da permanência em espaços públicos, "que podem ser frequentados, mas não como locais de permanência".