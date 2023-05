Supeito de homicídio detido num hospital em Lisboa

Um homem de 25 anos foi detido num hospital em Lisboa por homicídio qualificado, depois de esfaquear a vítima, de 54 anos, com uma arma branca. As circunstâncias ainda estão por apurar.

No passado dia 1 de maio, os dois indivíduos encontraram-se no interior da casa devoluta da vítima, "tendo-se iniciado um conflito pessoal por circunstâncias ainda não concretamente determinadas, que terminou com a prática de várias agressões graves", diz comunicado da Polícia Judiciária.

O arguido fugiu do local e terá ficado também ferido, tendo sido internado no hospital com identidade falsa. A Polícia Judiciária e a PSP conseguiram localizar o suspeito, " dando-se assim continuidade às diligências de recolha de suporte probatório", acrescenta comunicado.

Depois do interrogatório pelas Autoridades Judiciárias, o homem ficou sujeito a prisão preventiva.