Suicídio nos jovens. Um tema (ainda) tabu

Os dados são escassos. Mas está documentado que, desde a pandemia, houve um agravamento do sofrimento mental dos jovens. Situação confirmada por Gustavo Jesus, psiquiatra e docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e acompanhada pelo aumento das taxas de perturbações depressivas e perturbações ansiosas. Face a isto é expectável, acrescenta o psiquiatra, o aumento da intenção suicida porque é um sintoma possível do quadro depressivo.

"É muito importante estarmos atentos aos jovens" frisa Gustavo Jesus, que acrescenta que, a existir alguma suspeita de que um jovem esteja com um quadro depressivo ou com ideias de suicídio, a procura de ajuda deve ser rápida e não deve ser ignorado esse problema. Porque "não é não falando do problema que ele desaparece". Pelo contrário, diz, "é falando dele e procurando ajuda".

Mas o porquê do cuidado especial com os jovens? "Porque tipicamente os jovens são mais impulsivos", explica Gustavo Jesus, acrescentando que, devido a isso, podem agir de acordo com ideias que lhes surjam, em determinados momentos, negativas em relação à sua existência.

A isto, Carolina Ferreira, psicóloga clínica e embaixadora do Acreditar, acrescenta que a maioria dos jovens que tomam esta decisão são do sexo masculino. A explicação está ainda no preconceito que existe e na dificuldade que os homens têm em expressar as suas emoções e em procurar ajuda. E depois, sublinha, não nos podemos esquecer "do impacto das redes sociais". Não só quanto a "colocar mais pressão sobre os jovens em termos de imagem e de uma vida cor-de-rosa que deveriam viver, como no bullying exercido". Hoje, as discussões e intrigas entre alunos passaram do âmbito físico para o mundo virtual, com um alcance nunca visto. "O que aumenta exponencialmente a sensação de isolamento sentida por quem está num estado depressivo", constata.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A verdade, reconhece a psicóloga, é que, hoje em dia, "estamos extremamente desatentos uns aos outros". A tecnologia tem muitas vantagens, mas um dos seus pontos negativos é o de uma menor interação pessoal e social. E, com isso, há como que uma diminuição da capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros, alerta. "Se pensarmos que a empatia é um músculo, neste momento há muitas pessoas que estão com esse músculo atrofiado", aponta a psicóloga, referindo que até podem ir todos os dias ao ginásio, mas o músculo da empatia também precisa de ser trabalhado. "Não é preciso sermos investigadores da vida uns dos outros, basta estarmos um bocadinho atentos", acrescenta, lembrando que, por vezes, um simples "bom dia" pode fazer a diferença.

Há falta de profissionais

Deve-se procurar um especialista de saúde. Esta é a "receita". A questão é que, ao nível do Sistema Nacional de Saúde, há uma enorme falta de profissionais. Se a situação é grave no que concerne a adultos, assume um aspeto crítico em relação à geração mais nova. "O SNS está, atualmente, a passar por uma crise como nunca foi vista", reconhece Gustavo Jesus.

"A escassez de psicólogos no SNS é histórica", aponta o psiquiatra, que lembra que, recentemente, o Ministro da Saúde disse que, para que fossem cumpridos os mínimos, deveria haver 200 pedopsiquiatras no SNS. Sendo que "neste momento há cerca de 130". Ou seja, é muito difícil conseguir uma "resposta adequada e sobretudo a tempo e horas no SNS". A alternativa passa pelos recursos aos cuidados de saúde privados, aos quais nem todos têm acesso.

É certo que o número de médicos no SNS tem aumentado. Mas a sua existência "perde-se", porque o número de pacientes também aumentou. "Porque a prevalência da depressão e da ansiedade tem aumentado após a pandemia", refere Gustavo Jesus, que lembra que a tendência já vinha desde antes da pandemia.

"A verdade é que os tempos de espera para uma consulta de psiquiatria no SNS estão a crescer", constata o psiquiatra.

Fatores de risco *

> Existência, no momento presente, de um plano de suicídio.

> Tentativa de suicídio prévia.

> História de problemas de Saúde Psicológica (particularmente, Depressão, Consumo Problemático de Álcool ou Perturbação Bipolar), nomeadamente se o problema de Saúde Psicológica não for tratado.

> Acesso a meios letais.

> História de abuso físico ou sexual.

> História familiar de problemas de Saúde Psicológica e de suicídio.

> Existência de uma doença grave, incapacitante ou dor crónica.

> Acontecimentos traumáticos recentes na vida pessoal (ex. acidente, divórcio, perder o emprego, morte de alguém).

> Situações de vulnerabilidade (por exemplo, pobreza, desemprego, perdas financeiras, guerra, desastres naturais, discriminação e exclusão social, bullying e ciberbullying, conflitos em torno da identidade sexual).

> Falta de apoio social e sentimentos de solidão.

> Crença de que o suicídio é uma solução "nobre" para um dilema pessoal ou uma "resposta" para problemas graves.

> Exposição ao suicídio (na vida real ou através dos media e da internet, que podem conduzir a comportamentos de imitação, sobretudo se forem divulgados suicídios de figuras públicas).

Mito ou facto *

Mito

As pessoas inteligentes e bem- sucedidas não têm razões para se suicidar.

Facto

Qualquer pessoa, de qualquer cultura, nível educacional ou estatuto socioeconómico pode morrer por suicídio. Os pensamentos e sentimentos suicidas revelam um grande mal-estar emocional e qualquer pessoa, por inúmeros motivos, pode estar em sofrimento.



Mito

As pessoas que morrem por suicídio ameaçam primeiro.

Facto

Frequentemente, os pensamentos, intenções e planos de suicídio são mantidos em segredo. Algumas vezes o suicídio é planeado, mas outras vezes as tentativas de suicídio acontecem por impulso, num momento de desespero.



Mito

As pessoas que se suicidam ou tentam suicidar-se querem é "chamar à atenção".

Facto

Uma tentativa de suicídio ou um suicídio são sinais de que as pessoas estão num grande sofrimento. Devem sempre ser levados a sério e nunca ignorados.



Mito

Quando alguém decide suicidar-se já não muda de ideias.

Facto

A intensidade dos pensamentos e sentimentos suicidas pode aumentar e diminuir. Muitas pessoas que tentam ou, efetivamente, se suicidam, lutam contra estes pensamentos e sentimentos. Muitas não querem realmente morrer, querem apenas que o sofrimento que sentem pare. Frequentemente, as pessoas com pensamentos e sentimentos suicidas sentem-se ambivalentes - por um lado não veem outra alternativa, por outro desejam ser ajudadas. Nem todas as pessoas que tentaram uma vez o suicídio, voltam a tentar.



Mito

Quando alguém decide suicidar-se, não há nada que se possa fazer para a impedir.

Facto

As pessoas que pensam em suicidar- se podem ter um problema de Saúde Psicológica para o qual existe tratamento eficaz. O tratamento adequado dos problemas de Saúde Psicológica reduz significativamente o sofrimento e o risco de suicídio. Para além disso, é importante eliminar os meios que facilitem morrer por suicídio (acesso a medicamentos, armas ou facas, pontes sem barreiras, por exemplo) e oferecer apoio.



Mito

Falar com alguém sobre suicídio pode aumentar os pensamentos suicidas ou encorajar comportamentos suicidários.

Facto

Falar ou fazer perguntas a alguém sobre intenções ou pensamentos relacionados com o suicídio não incentiva nem "dá ideias" à pessoa. Pelo contrário, pode reduzir a ansiedade e ajudar a pessoa a sentir- se compreendida. Caso a pessoa já tenha pensamentos suicidas, saber que nos preocupamos com o ela o suficiente para falar sobre as suas intenções pode dar-lhe coragem para pedir ajuda e permite- nos procurar ajuda para a pessoa.



Mito

Se a pessoa pensa em suicidar-se é porque a situação é tão má que a morte é a única opção.

Facto

A perceção que temos da realidade quando temos um problema de Saúde Psicológica ou estamos numa situação de vulnerabilidade é, geralmente, pior e mais grave do que a própria realidade. Existem sempre outras opções.



Mito

O suicídio só tem impacto na pessoa que morre.

Facto

O impacto do suicídio ultrapassa a perda da vida daqueles que se suicidam, afetando também aqueles que lhe sobrevivem - pais e mães, filhos e outros familiares, amigos, colegas e comunidades. Existem entre seis a dez "sobreviventes" por cada pessoa que morre por suicídio.



* Fonte: Ordem dos Psicólogos

dnot@dn.pt