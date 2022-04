Subida de casos acima dos 65 anos mantém número alto de óbitos, mas país não deve viver 6.ª vaga

O último relatório sobre as Linhas Vermelhas da infeção por covid-19, divulgado há uma semana, alertava precisamente para a incidência elevada de casos acima dos 65 anos. O que deverá ser publicado hoje deverá manter o mesmo alerta, porque este é o risco que se corre agora, alerta o professor Carlos Antunes, que integra a equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que faz a modelação da evolução da doença.

"A incidência da doença acima dos 65 anos é um dos indicadores mais importantes atualmente, porque esta tem uma implicação direta no aumento de óbitos dos mais idosos. Há duas semanas, estávamos com uma média diária de 450 casos nesta faixa etária, os dados até ontem já indicavam que esta média passou para 650 casos diários". Ou seja, "se não formos capazes de controlar a infeção nos grupos mais idosos somos capazes de voltar a ter um problema. O número de óbitos mantém-se relativamente elevado - acima do que é descrito como o limite de risco, 20 óbitos por milhão de habitantes", explica ao DN.

A grande preocupação em relação à pandemia no nosso país continua a ser a transmissão nos mais idosos, porque "são o grupo que tem estado menos exposto ao vírus, portanto está mais suscetível à infeção". Por outro lado, "é o grupo que apanhou a terceira dose há mais tempo, e, portanto, é fundamental que o número de casos comece a estabilizar e a baixar nas faixas acima dos 65 anos". Uma tendência que não será fácil atingir, pois o país já "abandonou todas as medidas de proteção não farmacológicas, menos o uso obrigatório de máscara em espaços fechados", que o Governo manteve até 18 abril e que este especialista defende que talvez seja necessário manter por mais tempo.

De acordo com os dados divulgados ontem pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou 10 754 casos e 20 óbitos, no dia anterior tinham sido 12 020 casos e 29 óbitos, números que fazem o professor da Faculdade de Ciências sublinhar que "a descida de casos tem sido muito lenta". "No início do mês, atingimos uma média diária de 12 mil casos. Ontem, esta média estava nos 10 mil casos, o que quer dizer que, ao fim de um mês, mantemos quase a mesma ordem de grandeza. E a descida registada foi à custa de menos casos nas faixas etárias jovens, porque nas faixas etárias mais velhas, nas quais se previa uma estabilização, a tendência inverteu-se, o número de casos aumentou, e deve continuar a subir, pelo menos, durante mais duas semanas".

Isto faz com que a média de óbitos também se mantenha relativamente elevada. Ou pelo, menos acima do limiar de risco dos óbitos por milhão de habitantes. "Atualmente, temos uma média diária de 23 óbitos, a sete dias. E de 30 óbitos por milhão de habitantes a 14 dias, não se confirmando que o país poderia atingir no final deste mês a média dos 20 óbitos a sete dias", assume Carlos Antunes.

A tendência nas faixas mais idosas inverteu-se e voltou a baralhar as estimativas. E o país vive uma situação muito heterogénea do ponto de vista da incidência e da transmissão. "A projeção baseada na tendência atual aponta para um cenário a diferentes velocidades. Estamos numa situação de heterogeneidade na incidência em relação às faixas etárias, com algumas a descer e outras a subir, e também em relação à transmissão nas várias regiões. Neste momento, o Norte, os Açores e a Madeira mantém o R(t) acima de 1, enquanto Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Alentejo e Algarve têm um ratio de transmissibilidade inferior a 1 (0,98), mas isto é um risco, porque rapidamente pode subir".

Carlos Antunes assume que o que se está a verificar agora, não é o que estava previsto há um mês com a tendência de evolução da doença que se registava na altura. "As projeções são feitas com base na tendência do momento. Portanto, o que viemos a dizer que era expectável para o final de março e princípio de abril quanto aos óbitos, não se confirma, porque o aumento de casos que se verificou logo no início do mês, levou a que a meio de março os óbitos aumentassem, precisamente na faixa acima dos 80 anos".

O importante agora "é manter a monitorização da doença e perceber se o aumento do número de óbitos nas faixas etárias mais idosas está apenas associado ao aumento de casos ou se já há aqui alguma influência da perda de efetividade da dose de reforço. Se tiver a ver com esta segunda hipótese, o que pode ser, porque muitas das pessoas na faixa etária acima dos 65 anos, receberam a terceira dose em outubro e novembro, temos um problema", alerta o professor, defendendo que assim deve repensar-se se a quarta dose deve ser administrada aos grupos de risco no outono ou antes.

O professor refere que esta avaliação deve ser feita pelas autoridades de saúde, embora continue a acreditar que o país tem condições para evitar uma sexta vaga. "Temos um nível de proteção vacinal muito elevado e uma boa parte da população, sobretudo a mais jovem, com uma boa proteção natural, porque teve contacto com o vírus. O que nos faz acreditar que o país tem condições para evitar a sexta vaga. Mas é preciso vigiar a incidência acima dos 65 anos. É aqui que corremos mais riscos", destaca.

Esta semana a DGS voltou a publicar o número de casos e de óbitos diários. É preciso que a população mantenha a perceção dos riscos que ainda se corre.