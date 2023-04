Estava tudo programado para que 2020 fosse um ano de comemorações, mas a pandemia desfez os planos da direção do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal, antigo Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT), que nesse ano assinalou o seu centenário. Ainda usa a mesma sigla, apesar da alteração do nome, em 2018.

A história deste sindicato remonta à grande greve de janeiro de 1920, mas já vinha de trás a organização. De acordo com a resenha história partilhada com o DN, "após a implantação da República, embora os trabalhadores deste setor tenham travado lutas de grande importância, na sua organização sindical, apesar de várias tentativas de unificação, prevalece a divisão em duas associações de classe: a dos Empregados Menores e a do Pessoal Maior. E após o golpe militar de Gomes da Costa e, sobretudo, com a institucionalização do corporativismo salazarista, os trabalhadores dos CTT ficam privados do direito de associação sindical".