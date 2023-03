STOP garante mais luta e anuncia grande manifestação a 25 de abril

O Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP) anunciou este sábado que vai continuar a luta e apelou a toda a sociedade civil que se junte numa grande manifestação no dia 25 de abril, em Lisboa.

"Vamos a Lisboa dizer que só não há dinheiro para quem trabalha - há milhões para banqueiros, parcerias público-privadas, indemnizações chorudas e 'boys' partidários, mas não há dinheiros para serviços públicos", disse aos jornalistas o presidente do sindicato, André Pestana, em Coimbra.

O líder sindical, que falava em conferência de imprensa no final de uma reunião com comissões sindicais de greve do norte a sul do país, garantiu que a luta dos professores e profissionais de educação vai continuar e que o pré-aviso de greve em vigor até ao final de março vai ser prolongado até 16 de abril.