S.TO.P anuncia nova marcha de professores no dia 25

O Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (S.TO.P) marcou nova marcha pelo ensino público de qualidade para dia 25, um sábado, em Lisboa. No final dessa marcha, que vai começar no Palácio da Justiça e terminar em frente à Assembleia da República, "vai-se enterrar simbolicamente a escola de qualidade, que está a ser atacada", disse André Pestana.

Anúncio acontece no dia em que professores e ministério da Educação regressam às negociações sobre um novo modelo de recrutamento e colocação de docentes.

Também Mário Nogueira, da Fenprof, afirmou que a luta dos professores vai continuar, antes de entrar para mais uma ronda negocial. Garantiu que, com ou sem serviços mínimos, os docentes não vão baixar os braços. "É que não vamos mesmo parar", afirmou

"Aqui não é a terra a quem a trabalha, mas é o tempo de serviço a quem o trabalhou", disse Mário Nogueira depois de António Costa voltar a afirmar, em entrevista à TVI, que não será possível a recuperação do tempo integral de carreira dos professores.

"Se quiséssemos dar a todas as outras carreiras o equivalente aos seis anos, seis meses e 24 dias que os professores reivindicam, isso tinha um custo que era 1.300 milhões de euros de despesa permanente todos os anos", sublinhou primeiro-ministro. "Não vejo que o país tenha condições para acrescentar 1.300 milhões de euros de despesa permanente para todo o sempre", reforçou o chefe do Governo.

"Os professores trabalharam, cumpriram esse tempo de serviço. É falso o que diz o senhor primeiro-ministro de que não foi contado para ninguém. Foram contados os pontos, como sabemos os pontos correspondem a tempo de serviço. A nossa carreira não se rege por pontos, é mesmo por tempo de serviço. Somos das poucas carreiras em que não foi contado", recordou Mário Nogueira.

A Fenprof, recorde-se, marcou dois dias greve, para 2 e 3 de março, nas escolas. No dia 2 de março paralisam os estabelecimentos de ensino do norte e a 3 de março será a vez do sul do país.

"Antes, vamos ter quatro dias D, em que vamos no país inteiro consultar os colegas", referiu Mário Nogueira. Sobre se estão previstas mais formas de luta, o secretário-geral da Fenprof afirmou que "quem vai decidir são os professores", sem descartar novas ações de protesto. "Podem ir de greves de um dia até greves de uma semana ou, outra vez, greves por distritos", disse.

Sindicatos prometem assim continuar com as reivindicações nas escolas e nas ruas, se o Governo não se comprometer a negociar, por exemplo, a recuperação faseada do tempo de serviço congelado.​​​​ Isto​​​ no dia em que os professores voltam a sentar-se à mesa das negociações com o ministério da Educação.

É a segunda reunião da quinta ronda negocial de um processo que começou a ser discutido em setembro e tem decorrido em ambiente de forte contestação.

Em cima da mesa, está um novo modelo de recrutamento e colocação desenhado pelo ministério para tentar corrigir problemas como a falta de professores nas escolas ou a precariedade dos docentes, conhecidos por "andar com a casa às costas".

Propostas como a de dar autonomia aos diretores para escolher parte dos professores tendo em conta os projetos das escolas foram fortemente contestadas pelos sindicatos.