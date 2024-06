Sociedade Portuguesa de Pneumologia revela condições favoráveis para "tempestade perfeita"

A atual circulação, própria desta época do ano, dos vírus que provocam covid-19, gripe e as bronquiolites agudas e pneumonias é a "tempestade perfeita" para potenciar fatores de risco nos doentes crónicas. Esta é uma das conclusões da iniciativa organizada pela Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC), pela Respira - Associação de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas e pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e transmitida online na passada quarta-feira no site do Diário de Notícias.