O único sobrevivente do naufrágio que este sábado provocou quatro mortos na Figueira da Foz encontra-se "nos cuidados Intermédios para vigilância", com insuficiência respiratória. A evolução é favorável", disse ao DN fonte Hospital da Universidade de Coimbra (HUC). Foi o único que conseguiu chegar a terra e avisar as autoridades do naufrágio, às 7h de ontem.

Viajava na lancha Severino, utilizada para a pesca desportiva, com cerca de sete metros de comprimento. A embarcação está registada como marítimo-turística e dois dos tripulantes, o proprietário e outra pessoa que o acompanhava, residem na zona do município de Condeixa-a-Nova. Estão por apurar as causas do naufrágio, que aconteceu após a lancha ter saído da barra da Figueira da Foz. Estava aberta à navegação, numa altura em que havia "nevoeiro e alguma ondulação".

O presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, lamenta "o balanço é trágico". "São quatro vidas que se perderam e uma pessoa num estado considerado grave a receber assistência no hospital", declarou aos jornalistas na praia onde as vítimas foram encontradas, na freguesia de S. Pedro.

"[Houve uma] resposta pronta dos meios quer aéreos quer terrestres, os meios responderam com rapidez, mas infelizmente nada havia a fazer. Um helicóptero da Força Aérea, que chegou rápido, mais meios marítimos, tudo acorreu rapidamente (...). O que não quer dizer que se consigam salvar todas as vidas".

Nas operações de socorro participaram meios da Capitania do Porto da Figueira Foz, bombeiros sapadores e voluntários da Figueira da Foz, INEM e Instituto de Socorros a Náufragos. Os trabalhos de busca e resgate contaram ainda com o apoio de um helicóptero da Força Aérea.