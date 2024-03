Só 13% dos obstetras do SNS fazem IVG. Profissionais objetores são 993

Duas auditorias simultâneas, do regulador e da Inspeção-Geral de Saúde, avaliaram o acesso à interrupção de gravidez no SNS. Resultado confirma investigação do DN: lei é violada em grande parte das unidades, com prazos desrespeitados em pelo menos 20% dos pedidos. Quanto aos objetores, auditorias contradizem-se: ERS diz que não há registos fiáveis, IGAS revela números.