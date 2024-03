SNS sofre "grande reforma" em 2024 e fica organizado em 39 Unidades Locais de Saúde

A partir de janeiro de 2024, a "grande reforma" do SNS "vai abranger todo o país e vai alterar de forma profunda, do ponto de vista da organização, os cuidados de saúde", afirmou Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS.