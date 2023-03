SNS. Listas de espera maiores porque procura cresceu mais de 20%

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) revelou, esta quarta-feira, que as listas de espera têm aumentando no serviço público porque a procura cresceu mais de 20%, enquanto a produção subiu entre 8% e 10%.

"A procura tem aumentado de forma extremamente expressiva", disse Fernando Araújo, que falava na Comissão Parlamentar da Saúde desta quarta-feira, onde está a ser ouvido, a pedido do PCP e do Chega, sobre a falta de profissionais, o programa do Governo para assegurar a dotação de serviços, a valorização de profissionais e sobre o funcionamento da própria Direção Executiva do SNS.

O responsável sublinhou o esforço dos profissionais de saúde, dizendo que estes "têm feito um esforço enorme que permitiu aumentar a produção", exemplificando com dados referentes a janeiro deste ano e que indicam que aumentaram em 8% as consultas médicas hospitalares e em 15% as cirurgias, quando comparadas com os valores de janeiro do ano passado.

Segundo Fernando Araújo, em janeiro foram realizadas 1.226.000 consultas hospitalares e 71.682 cirurgias, um "recorde de sempre" na produção.

Reconhecendo que "não é suficiente", o responsável acrescentou: "Significa que temos de avançar de forma profunda na autonomia das decisões, com responsabilidade e prestação de contas".