"SNS está numa fase crítica de existência"

Desburocratizar para tornar o sistema mais sustentável em termos económicos, mas também sociais, colocar o foco no cidadão e concretizar mudanças estruturais que têm sido feitas de forma lenta e dispersa. De uma forma muito resumida, estas são as intenções do Diretor do Sistema Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, que ontem as apresentou, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, durante a abertura da 11.ª Conferência Sustentabilidade em Saúde, promovida pela Abbvie, a que o DN e a TSF se associaram.

Foram cerca de 30 minutos em que o novo responsável pela gestão do SNS reconheceu a "fase crítica de existência" em que o sistema de saúde se encontra depois de dois anos de pandemia, mas também fruto das parcas mudanças organizacionais realizadas nas quase cinco décadas da sua existência. "Temos uma nova sociedade, um novo conjunto de profissionais, e continuamos a gerir o sistema como há 50 anos", criticou. A resolução passa por adotar "uma verdadeira gestão integrada", pela aposta nos cuidados de proximidade - como as 12 unidades locais de saúde já em fase de criação, a que se irão juntar em breve mais sete - e implementar um plano de "redimensionamento dos serviços de urgência". "Esta política não dará frutos amanhã, como alguns comentadores exigem", avisa.

Fernando Araújo revelou ainda que no que se refere ao planeamento e organização já foram concretizados 43 dos contratos programa com hospitais, centros hospitalares, Unidades Locais de Saúde (ULS) e IPO, o que permitirá, desde logo, uma melhor adequação dos cuidados de saúde. "Estamos também a integrar os hospitais psiquiátricos nos hospitais gerais, algo reivindicado há vários anos, e, pela primeira vez, uma ULS num hospital (S. João)", reforça. O diretor do SNS salienta igualmente a aposta séria na criação de unidades de saúde familiares modernas e funcionais, que serão a base do SNS ao nível dos cuidados de saúde primários. Recorde-se que um dos objetivos desta gestão passa por retirar utentes das urgências hospitalares - nomeadamente doentes crónicos que ali se deslocam por não encontrarem resposta nos centros de saúde -, libertando os profissionais para o atendimento aos casos verdadeiramente urgentes e tirando partido de recursos que, nos cuidados de saúde primários, muitas vezes estão sub-aproveitados.

Por outro lado, a desburocratização que tanto enfatizou no seu discurso traduz-se, nas palavras de Fernando Araújo, numa simplificação de processos que permitirá aos profissionais de saúde ter mais tempo para o utente e "criar real valor em saúde", diz.

Por exemplo, o certificado de auto-doença (para baixas até três dias), que cada utente poderá emitir de forma eletrónica, permitirá disponibilizar entre 600 e 700 mil consultas por ano, reduzindo o tempo de espera, que tem sido um dos calcanhares de Aquiles do sistema. "Com esta alteração, que é reclamada há mais de 20 anos, vamos conseguir implementar, de forma totalmente digital e automatizada, evitando dias perdidos para o cidadão e trabalho administrativo para os profissionais", salienta.

Debate com Pedro Simões Coelho, António Lacerda Sales, António Maló de Abreu, Xavier Barreto e João Almeida Lopes. © Rita Chantre /Global Imagens

Outra medida, "que parece simples, mas é muito complexa de executar", é a extensão do prazo de validade das receitas para 12 meses. Desta forma, diz o diretor do SNS, evitam-se deslocações ao médico apenas para renovar a medicação. "Estamos a criar de um momento para o outro, durante este ano, mais de um milhão, eventualmente 1,5 milhões de consultas nos médicos de família sem ter que contratar mais profissionais".

Portugueses reconhecem qualidade do SNS

Apesar das fragilidades reconhecidas pelo diretor do SNS, e das críticas que diariamente se ouvem na opinião pública, a verdade é que os inquiridos pelo Índice de Saúde Sustentável, produzido pela Nova Information Management School (Nova IMS) para a Abbvie, avaliam de forma positiva a evolução do SNS durante a última década, reconhecendo-lhe qualidade nas terapêuticas e nos seus profissionais. De acordo com números apresentados por Pedro Simões Coelho, professor catedrático da Nova IMS e coordenador deste estudo desde a sua primeira edição, em 2008, a qualidade percecionada pelos utilizadores em relação aos serviços de saúde foi, em 2022, de 72 pontos numa escala de 0 a 100. "O índice teve cerca de 72 pontos em termos da qualidade percecionada, o que o coloca muito próximo - e até ligeiramente superior - ao que tínhamos verificado em 2019". Uma das alterações destacadas face à última edição, em 2021, está no crescimento da atividade assistencial - acima de 2% -, que já vinha registando uma tendência de recuperação depois da quebra verificada em 2020 com o embate pandémico. "Esta é uma nota positiva", diz.

Apesar de 38% dos utentes considerar que, na última década, o SNS melhorou o serviço prestado, 26% acredita que piorou. Entre as principais queixas da população estão os tempos de espera para consultas e a facilidade no acesso aos cuidados de saúde. "48% das pessoas dizem que os tempos de espera nas urgências piorou", acrescenta Pedro Simões Coelho. Esta conclusão vai ao encontro das palavras de Fernando Araújo, que espera agora poder melhorar este indicador através da burocratização de que falou na sua intervenção.

Recorde-se que o Índice de Saúde Sustentável analisa cinco vetores - acessibilidade, despesa, evolução da dívida, atividade e qualidade - e tem por objetivo olhar para a saúde em Portugal do ponto de vista da sua sustentabilidade, aferindo se os recursos colocados no âmbito do SNS representam um custo ou um investimento. Anualmente, é detalhado um conjunto de vertentes relacionadas com a eficácia do SNS, desde o contributo que tem para a qualidade de vida e para o estado de saúde da população em diferentes aspetos, a forma como as pessoas avaliam o SNS do ponto de vista das suas múltiplas valências (consultas, exames, urgências), até à perspetiva que têm do SNS do ponto de vista dos seus determinantes de qualidade. Esta avaliação permitiu criar uma visão cada vez mais completa do sistema, ao longo dos anos, ao ponto de, como refere o coordenador do estudo, quantificar o contributo do SNS para a melhoria do estado de saúde dos portugueses, numa escala de 0 a 100. Hoje, revela Pedro Simões Coelho, "o índice está estabilizado", apesar deste ser um ano de sinais contraditórios. Por exemplo, a despesa cresceu a um ritmo superior à atividade e, por outro lado, a dívida vencida caiu 8%.

Resultados não surpreendem

António Lacerda Sales, que em setembro deixou o cargo de secretário de Estado da Saúde, marcou presença no debate sobre "O futuro do Serviço Nacional de Saúde" e não se mostrou "nada surpreendido" pelos dados apresentados. "Em tempos muito difíceis em que, todos os dias, dentro da casa dos portugueses entra uma perceção de caos e de desordem do SNS, o resultado [do estudo] é muito interessante porque é exatamente o contrário [dessa perceção mediática]", assinalou. Embora tenha feito questão de sublinhar "a evolução muito positiva" da saúde na última década, reconhece, porém, que não se deve negar a existência de desafios. "O copo meio vazio são os tempos de espera e o acesso. Encaro isso como uma oportunidade que temos para uma melhoria contínua e progressiva", disse.

Do lado do PSD, o deputado e presidente da Comissão de Saúde, António Maló de Abreu, concorda que é necessário "avançar com medidas estruturais" para melhorar o sistema de saúde. Uma das ferramentas, defende, é reconhecer o papel complementar do setor social e privado, a que se deve juntar a valorização dos recursos humanos. "Os profissionais não estão disponíveis para trabalhar em serviços em que não há os meios suficientes para desenvolverem a sua atividade", acredita. Ainda que no papel de oposição ao governo, Maló de Abreu recusa "uma visão tremendista" sobre o estado do SNS.

Em representação da indústria farmacêutica, João Almeida Lopes olha para o crescimento do número de seguros de saúde no país como sinal de que falta "investimento em saúde". "Dizer mal do SNS é uma coisa que fica bem. Não é assim tão mau, mas podia ser melhor se investíssemos mais", aponta o presidente da Apifarma. Xaxier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), critica o que considera ser uma suborçamentação crónica dos serviços e lembra que "dedicar apenas 2% da despesa a investimento [na última década] não pode dar bons resultados". Como solução para a redução de listas de espera, aponta o caso espanhol, em que foi criado um circuito para doentes agudos não urgentes que podem ser vistos nos cuidados primários. "É uma questão de organização. A forma como estamos a alocar recursos aos nossos doentes não é eficiente", reforça.

Lacerda Sales, que ao longo do debate foi justificando medidas tomadas pelo governo enquanto ocupou a liderança da secretaria de Estado da Saúde, quis lembrar que houve "um reforço progressivo" do financiamento do setor nos últimos anos. Mas para lá do orçamento disponível e dos pagamentos atempados aos fornecedores, o antigo responsável e agora deputado vê no compromisso político em torno das decisões na saúde uma forma de garantir estabilidade ao sistema. "Uma lei de bases não pode ser refém de ciclos políticos. Estas questões de saúde têm de estar acima [da política]", afirma. Por fim, defende uma maior participação das "autarquias e das comunidades intermunicipais" para criar uma cultura de "proximidade". "Sou um grande defensor deste modelo", assegura.

Pizarro: "Direção-executiva do SNS

é uma mudança estrutural"

O diretor da TSF, Domingos de Andrade, e a diretor do DN, Rosália Amorim, à conversa com o ministro Manuel Pizarro, e o deputado do PSD António Maló de Abreu. © Rita Chantre /Global Imagens

No discurso de encerramento, o ministro da Saúde reconheceu alguns desafios a superar na gestão do setor e lembrou o investimento do PRR como arma importante para a melhoria do sistema. Após a intervenção de Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS, e do ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, o ministro da Saúde encerrou a conferência reconhecendo que nem tudo corre bem no setor. "Na esmagadora maioria dos casos, as coisas funcionam bem. O que é notícia é o que corre menos bem", apontou, acrescentando logo de seguida que "há legítimas queixas de tempo de acesso". Manuel Pizarro recordou os 53 milhões de contactos dos utentes com o SNS em 2022 para dizer que, "na comparação internacional, há muito poucos serviços capazes deste nível de contactos".

Focado na resolução das dificuldades, como o "excesso" de fluxo de idas às urgências hospitalares, considera que "a criação de uma direção-executiva do SNS é mesmo uma mudança estrutural". Esta divisão de tarefas entre o ministério, responsável pela definição das políticas orientadoras, e a equipa de Fernando Araújo, encarregue da gestão operacional dos recursos, permitirá criar um sistema de saúde mais eficiente, acredita.