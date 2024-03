Sismo em Marrocos não é motivo de preocupação para Portugal, garante sismólogo

Fernando Carrilho, sismólogo do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) explica ao DN que o sismo em Marrocos, que provocou mais de 800 mortos, ocorreu em "contextos tectónicos distintos" de Portugal, onde se têm sentido pequenos abalos nos últimos dias, mas nada têm com o que aconteceu em Marraquexe.