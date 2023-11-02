Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na ilha Terceira, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA)..Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 08:27 locais (09:27 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de três quilómetros a norte-nordeste de Cinco Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo.."De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) na freguesia de São Bartolomeu (concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira)", indica o CIVISA, em comunicado..Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10)..A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição"..Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.