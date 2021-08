Sismo de 3,0 na escala de Richter sentido em Melgaço

O sismo, com epicentro a 16 quilómetros a nordeste de Melgaço, foi registado às 04:31 de hoje nas estações da Rede Sísmica do continente, adianta o IPMA em comunicado.

Este abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Arcos de Valdevez e Melgaço, no distrito de Viana do Castelo.

Foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Paredes de Coura, também no distrito de Viana do Castelo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A intensidade máxima III (Fraco) da escala de Mercalli modificada significa que o abalo foi "sentido dentro de casa". Nestas situações, "os objetos pendentes baloiçam e a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

Na intensidade IV (Moderado), os "objetos suspensos baloiçam, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, enquanto os vidros e loiças chocam ou tilintam", de acordo com a definição do IPMA.