"Sinto-me em casa". Jovens sentem-se entusiasmados para viver a sua fé

Os jovens vieram de todo o mundo para a Jornada Mundial da Juventude e já se começam a instalar no Parque Eduardo VII para a Missa de Abertura que será presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Ao início da tarde, o relvado deste parque de Lisboa já se começava a encher de peregrinos prontos para viver a sua fé.

Ysabella Palacios e o seu grupo vieram das Ilhas Marianas do Norte, um estado que pertence aos Estados Unidos e que está no meio do Oceano Pacífico, numa viagem até Lisboa que pode demorar até dois dias de avião. "Estamos cansados, acabámos de chegar ao nosso alojamento, que acabou por não ser o que esperávamos, mas estamos aqui, agora, prontos para experienciar a nossa fé", afirma a jovem. Ysabella acredita que este primeiro dia será importante para lhes relembrar a razão de estarem em Lisboa. Para a missa de abertura, esperam poder "sentir a presença de Jesus".

Ysabella Palacios, peregrina das Ilhas Marianas do Norte © Mário Vasa/Global Imagens

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Frei Rito Mendoza, da Venezuela, e Evelyn Valenzuela, das Honduras, são voluntários centrais nesta JMJ. "Estamos muito emocionados para este primeiro dia. Já se veem nas ruas de Lisboa todos os peregrinos e isso anima-nos muito como religiosos e como voluntários", afirma Frei Rito Mendoza.

"Esperemos que seja uma Jornada de muito amor, muita fé e sobretudo que quando os jovens regressem aos seus países, mantenham a palavra viva", diz Evelyn Valenzuela que faz parte do Movimento Laudato Si.

Evelyn Valenzuela, voluntária das Honduras, e Frei Rito Mendoza, voluntário da Venezuela © Mário Vasa/Global Imagens

Leandro Silva e Mariana Pinto vieram com o seu grupo da freguesia de Ferreira de Aves, Sátão, em Viseu, para viver a Jornada Mundial da Juventude, e apesar do calor estão entusiasmados com aquilo que os próximos dias reservam. "Sinto-me em casa", resume Leandro Silva com as bandeiras da freguesia e Portugal hasteadas perto de si para marcar a presença do grupo junto das bandeiras de todo o mundo.

"Já tivemos conferências na semana passada e foi muito bom conviver com outras culturas. Por isso, acho que vai ser mesmo bom conhecer pessoas de outros países", diz Mariana Pinto.

Ao centro, Mariana Pinto e Leandro Silva, peregrinos que vieram da freguesia de Ferreira de Aves, Sátão, em Viseu © Mário Vasa/Global Imagens

Calogero Corsello, de Itália, espera que esta Jornada seja uma oportunidade para "conhecer Jesus em outras pessoas que vier a conhecer". O peregrino veio a Lisboa com a Gioventù Ardente Mariana, um movimento católico de inspiração eucarística, mariana e eclesiástico.

Colagero Corsello (jovem de t-shirt verde e óculos redondos), de Itália, veio a Lisboa com Gioventù Ardente Mariana © Mário Vasa/Global Imagens

O voluntário Frances Rutigliano, da Venezuela, está a viver a sua primeira Jornada Mundial da Juventude e está entusiasmado para que esta seja uma grande experiência para todos os jovens que estiverem presentes. "Espero que o Papa e Jesus enviem muita graça para todos. Que os jovens possam andar este caminho e ser felizes", diz o voluntário.