Sindicatos médicos voltam ao ministério domingo à tarde

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) estiveram reunidos duas horas com o ministro da Saúde e vão voltar no domingo. A tutela recebeu a proposta conjunta e pediu o dia de sábado para apresentar uma contraproposta. O SIM saiu satisfeito com o que ouviu. A FNAM prefere aguardar pela "contraproposta escrita no sábado", porque "andamos nisto há 18 meses e é difícil confiar nas palavras que hoje foram ouvidas", disse ao DN Joana Bordalo e Sá.