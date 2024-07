Sindicatos médicos só aceitam voltar à negociação depois de proposta escrita do ministério

No último mês, foram denunciados fortes constrangimentos em Serviços de Urgências de norte a sul do país. A Ordem dos Médicos reuniu ontem de urgência com a tutela e o bastonário anunciou "nova abertura" para negociar. Sindicatos estão céticos, mas confirmam que receberam missiva do ministério para agendar reunião. Mais de 2000 médicos já recusaram novas horas extras.