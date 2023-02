Sindicatos esperam novas propostas após pressão do debate parlamentar

"Será um importante momento para trazer a Educação para o primeiro plano do debate parlamentar". Na véspera da sexta ronda negocial entre o Ministério da Educação (ME) e os sindicatos dos professores e pessoal não docente, o debate de esta quarta-feira na Assembleia da República sobre Educação é sinónimo de esperança para alguns sindicatos que após cinco meses de negociações ainda aguardam a resolução dos problemas da carreira docente e a valorização da profissão.

As expectativas para este debate agendado pelo PSD variam consoante as reivindicações dos docentes, porém, uma coisa é certa: o setor espera que a pressão dos partidos da oposição "obrigue" o Ministério da Educação a repensar as propostas feitas aos professores.

Os oito partidos políticos representados no Parlamento defendem nas suas propostas para a Educação a valorização da classe docente, aumentos salariais, novas políticas nas escolas, extensão do plano de recuperação de aprendizagens, fim dos entraves à progressão na carreira docente e a vinculação e recuperação do tempo de serviço dos professores.

A oposição tem sido solidária com a situação dos profissionais da educação desde o início das greves, marcando inclusivamente presença na Manifestação Nacional de Professores, que juntou milhares de pessoas no Terreiro do Paço, em Lisboa, a 11 de fevereiro.

Ao DN, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, fez uma antevisão do que se pode esperar na discussão parlamentar prevista para esta tarde - a partir das 15.00 - frisando que "todos os debates sobre Educação são oportunidades para debater uma área que tem sido muito maltratada por diversos governos".

Nesse sentido, o dirigente espera por parte da oposição "o colocar de dedos nas feridas" que vai contrastar com a visão do Partido Socialista de "afirmar que tudo vai bem" ao "comparar a situação atual, designadamente ao nível do financiamento público, com os períodos em que este bateu no fundo, como aconteceu em alguns momentos da intervenção da troika".

Ainda assim, "estes debates, por importantes que sejam, e são, não se substituem à negociação com o ministério, nem à luta dos professores", refere.

Já Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) gostava que "este debate pudesse servir de tónico para se chegar a um entendimento entre os sindicatos e os professores", sendo "uma oportunidade para o ministro para fazer aquilo que deve ser feito: resolver os problemas dos professores".

"Deve ser um debate para que o Ministério da Educação ganhe energias para de facto chegar ao consenso que o Presidente da República pede que seja alcançado até à Páscoa", reforça.

Porém, Filinto Lima atenta que nas negociações "o que está em cima da mesa a ser discutido é apenas o modelo de contratação dos professores" - apenas uma das reivindicações dos docentes. "Os 6 anos, 6 meses e 23 dias não estão a ser discutidos, nem a avaliação do desempenho e muito menos as barreiras artificiais de acesso ao 5.º e ao 7.º escalões", continua.

Para tal, o representante da ANDAEP sugere a adoção de um modelo semelhante ao aplicado nas escolas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, cujo tempo congelado "está a ser recuperado paulatinamente".

"É preciso que em Portugal Continental se adote a mesma estratégia, independentemente do timing em que isso se possa cumprir", sublinha.

Também Manuel António Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), espera que com esta discussão se gere alguma pressão no Governo e se "encontre um caminho que vá ao encontro das expectativas dos professores", que "estão a atravessar um mau momento, estão desconfortáveis, insatisfeitos e exaustos".

"O Governo tem maioria absoluta, então de alguma forma, o parlamento funciona de acordo com o que o PS quiser. Mas todo o tipo de pressão que puder ser feita, é bom para o Governo perceber o real estado das coisas", diz.

Por outro lado, Mariana Carvalho, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) acredita que "é importante que todos os intervenientes deem opiniões de melhoria do sistema". Contudo, esclarece que exercer pressão no ministério pode não ser a solução para a resolução de problemas dos professores.

"Não acredito em mudanças sob pressão. Quando as coisas acontecem sob pressão acaba por haver uma obrigação sobre a mudança. E não sendo livre pode não funcionar. É melhor que os envolvidos estejam genuinamente motivados para que haja uma melhoria. Não sei se a pressão em si será a melhor estratégia para a reação", afirma.

Tendo em conta a discussão sobre o debate parlamentar a decorrer hoje, o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P) e o ME não se mostraram disponíveis para responder às questões do DN até à hora de fecho desta edição.

"Guerra total na escola pública"

"Um ano muito pouco tranquilo e desconfortável", "complexo", "instável", "guerra total entre o Ministério da Educação e sindicatos". Muitas são as palavras escolhidas pelos sindicatos para descrever o ano letivo que ainda se encontra a meio, mas que já tem demonstrado tantas dificuldades.

Desde setembro que os representantes dos docentes e do Governo tentam chegar a acordo quanto a um novo modelo de seleção e colocação de professores.

As rondas de negociações têm decorrido num ambiente tenso, com os sindicatos constantemente a convocar greves e o ME a pedir a convocação de serviços mínimos nas escolas , bem como a questionar a legalidade das greves por tempo indeterminado à Procuradoria-Geral da República.

Conforme salientou ao DN Mário Nogueira, as posições entre os sindicatos e a tutela neste momento "ainda se encontram demasiados discordantes" para se conseguir alcançar um entendimento entre ambas as partes. Logo, é previsível que a instabilidade se mantenha nas escolas durante algum tempo.

"São reconhecidos avanços em relação ao regime de concursos de docentes, mas, depois, o ministério quer introduzir na legislação um conjunto de medidas de gestão de professores que, de forma alguma, são aceitáveis, pois não contribuem para a sua estabilidade que também é indispensável para que exista estabilidade nas escolas. Ademais, o Ministério da Educação, até agora, recusou abrir para a negociação de outras matérias, como a recuperação do tempo de serviço e o fim dos constrangimentos que impedem a normal progressão dos professores na carreira, entre outros assuntos. Sem essa abertura e sem a calendarização desses processos negociais não haverá entendimento algum", testemunha o secretário-geral da Fenprof.

Nesta semana, em que termina o pré-aviso de greve apresentado pelo S.T.O.P. - na próxima sexta-feira, dia 24 -, prevê-se também uma manifestação organizada pelo sindicato liderado por André Pestana, a 25 de fevereiro, que começará no Palácio da Justiça e terminará em frente à Assembleia da República.

