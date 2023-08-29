Sindicato dos Jornalistas diz que Jornal A Bola avança com rescisões que podem chegar às 60 pessoas

Os novos donos do jornal A Bola estão a avançar com um processo de rescisões que poderá afetar 60 trabalhadores, tendo chamado vários profissionais a reuniões nesse sentido, disse esta terça-feira à Lusa o presidente do Sindicato dos Jornalistas..Segundo adiantou Luís Simões, a gestão do Ringier Sports Media Group, que comprou a publicação recentemente, está a "chamar imensas pessoas e a apresentar propostas que os trabalhadores estão a considerar baixas"..De acordo com o dirigente sindical, que também trabalha na publicação que inclui ainda a televisão e o digital, em cima da mesa poderão estar cerca de 60 trabalhadores de um grupo que conta neste momento com perto de 150 pessoas..Luís Simões aconselha os visados pelas rescisões a procurar aconselhamento jurídico, apontando que há pessoas "com mais de 20 anos ou 40 anos de casa" a ser chamadas às reuniões..O dirigente sindical indicou ainda que há vários trabalhadores que já aceitaram as propostas e criticou a empresa por estar a tentar concretizar o processo com muita rapidez..Contactado pela Lusa, o Ringier Sports Media Group disse que "está empenhado em preservar o legado de A Bola enquanto garante o seu futuro", assegurando que "mudanças são inevitáveis para este propósito e para garantir que A Bola mantém o seu estatuto de líder dos media desportivos"..Sem confirmar as rescisões, o grupo diz que tem em curso "um processo de tomada de decisões e não é correto falar sobre o mesmo até o processo estar devidamente concluído"..A Ringier Sports Media Group (RSMG) anunciou em 17 de julho a conclusão da compra da Sociedade Vicra Desportiva, incluindo A Bola, e a revista AutoFoco e nomeou Felipe Montesinos Gomes diretor-geral para implementar estratégia para o digital..Em comunicado, a RSMG anunciou o "marco importante" de ter concluído a "aquisição da Sociedade Vicra Desportiva SA, incluindo A Bola (jornal, digital e televisão) e a revista AutoFoco, à Vicontrol SGPS S.A", salientando que "este passo assinala uma etapa fundamental para o crescimento" da Ringier, "que fortalece assim a sua posição para novas oportunidades na indústria de media de desporto"..A compra de A Bola "está perfeitamente alinhada com a nossa visão a longo prazo e contribuirá para os planos de crescimento da RSMG", afirmou o presidente da Ringir Sports Media Group, Robin Lingg, citado em comunicado.."Acreditamos firmemente que esta união irá acelerar o nosso progresso e criar uma empresa mais forte e mais competitiva" e "juntamente com a equipa local, esforçar-nos-emos para alcançar patamares ainda mais elevados e continuar a proporcionar um valor excecional aos nossos clientes", prosseguiu o responsável, referindo que "esta é uma oportunidade única para juntar duas grandes organizações com uma visão comum para o futuro" dos media de desporto.."A aquisição de A Bola garantirá a sua sustentabilidade a longo prazo" e a RSMG "assegurará a continuação do jornalismo de qualidade que A Bola representa, adotando as medidas de reposicionamento necessárias para conduzir A Bola a um futuro de sucesso", rematou.