Sindicato dos Enfermeiros critica silêncio e indisponibilidade do Governo para se reunir

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) criticou o "silêncio do Governo" sobre as reivindicações destes profissionais, lamentando a indisponibilidade do ministro da Saúde para se reunir em 14 meses de mandato.