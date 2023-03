Sindicato diz que greve de médicos já teve efeitos: ministério recuou numa medida

A primeira greve dos médicos depois da pandemia chegou ao fim. Foram dois dias em que "os hospitais funcionaram como se de um feriado ou fim de semana se tratasse, com muitas unidades só a cumprirem os serviços mínimos, e com uma adesão maciça nos cuidados primários", afirmou ao DN a presidente da Federação Nacional dos Médicos, estrutura que decretou a paralisação e a concentração que se realizou na quarta-feira à tarde, em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, que juntou "pelo menos, mais de um milhar de pessoas", disseram-nos.

Para Joana Bordalo e Sá "a greve já teve o seu efeito, porque, logo no primeiro dia, e quando respondia aos deputados na Comissão Parlamentar, o Sr. ministro anunciou a medida que implicava o fim do número de utentes por médico, e que foi posta em cima mesa por três vezes, e sempre rejeitada por nós, não iria avançar".

Só por isto, "valeu a pena", comentou, considerando que o mais importante foi sentir também no terreno que "a compreensão e a solidariedade dos utentes, que perceberam que a nossa luta é a luta deles, por melhores cuidados e por um melhor Serviço Nacional de Saúde", referiu a dirigente sindical.

De acordo com o balanço da FNAM, "nos cuidados primários registou-se uma adesão em massiva nos dois dias, com muitos centros de saúde a atingirem os 100%, sobretudo no Alto Minho, Trás-os-Montes, na região Centro, em Lisboa, Seixal e nos Açores também", referiu a médica ao DN.

Em relação aos hospitais, Joana Bordalo e Sá reconhece que a adesão foi superior no segundo dia, "rondando os 85% e os 90%, com muitos serviços onde só os diretores compareceram para trabalhar, sobretudo na área da Medicina Interna".

No que toca aos blocos operatórios, "tivemos quase todos a funcionar com serviços mínimos, havendo a destacar a área da ginecologia e obstetrícia, onde a adesão foi praticamente total, nomeadamente na Maternidade Alfredo da Costa e no hospital de Cascais".

Apesar de a tutela parecer ter recuado numa das medidas que colocou em cima da mesa das negociações, a presidente da FNAM diz que só isto não chega e que espera que este protesto a faça mudar de estratégia. "O que queremos é o sinal de que todas as outras medidas que permitem ao médicos ficar no SNS serão garantidas", afirmou.

Sindicato e tutela vão voltar às negociações no dia 16 de março e a expectativa é grande, "vamos ver se há uma abertura real ao diálogo. Nós vamos dar continuidade às negociações e ao trabalho que temos vindo a fazer nos grupos de trabalho, mantendo a nossa boa-fé e as nossas propostas", disse ao DN.

Uma coisa é certa, sublinhou, "esta foi uma greve de todos os médicos, apesar de um dos sindicatos não ter aderido e os médicos não vão desistir nem deixar de valer a sua voz". Recorde-se que, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) se demarcou desta greve, considerando que o protocolo de negociação, ainda assinado com a anterior ministra, definia o dia 30 de junho como prazo final e que este deveria ser cumprido.

O DN contactou ainda o gabinete de comunicação do Ministério da Saúde para apurar qual o balanço feito da paralisação médica, mas não obteve qualquer comentário.