SIM confirma constrangimentos no hospital Amadora-Sintra por recusa de trabalho extra

Os médicos dos serviços de Cirurgia e Medicina 3 do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) entregaram uma minuta na qual se recusam a ultrapassar as 150 horas extraordinárias anuais de trabalho estabelecidas legalmente. A situação atual no Hospital Amadora-Sintra está a implicar constrangimentos, uma vez que o limite de horas anuais extra destes médicos já foi superado, estando apenas ainda no mês de julho.

A informação foi confirmada ao DN pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que explica que o problema está complicar o preenchimento de escalas, estando ainda vários doentes a ser transportados para outras unidades de saúde, dado a falta de médicos.

"Estamos apenas em julho e já todos os médicos ultrapassaram as horas extras estabelecidas por lei. É impossível pedir-lhes mais trabalho", diz Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Este "é um problema de fundo", garante, dado a falta de investimento e médicos.

Por este mesmo motivo, "nos dias em que as equipas de urgência do serviço de cirurgia e medicina não tinham os mínimos, vão encerrar".