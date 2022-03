Siga em direto. Impacto +, Evento Anual do PO CH 2022

O evento é composto por duas partes. Na primeira, que já terminou, foi feita a apresentação e debate dos resultados da "Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e empregabilidade dos adultos", realizada pela Ernst & Young. A discutir o tema estiveram: Maria João Alves, responsável pelo acompanhamento dos Centros Qualifica da ANQEP, Armando Loureiro, secretário geral da APEFA, Maria Emília Brederode Santos, Presidente do CNE, e Fernando Alexandre, Vice Presidente do CES.



A segunda parte, no período da tarde, terá a apresentação e a discussão dos resultados da "Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento dos diplomados no ensino superior". Esta avaliação foi realizada pela CRIE - Centre for Research on Impact Evaluation, da Comissão Europeia. No debate estarão Ângela Gonçalves, Subdiretora Geral do Ensino Superior, Paulo Águas, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Reitor da Universidade do Algarve, Nuno Rodrigues, Diretor Geral DGEEC, Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores* e António Rendas, Coordenador do Programa "Impulso Adultos".



A moderação dos debates estará a cargo de Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.