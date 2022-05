Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

As ilhas dos grupos central e oriental dos Açores vão estar a partir de segunda-feira sob aviso amarelo devido a chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, refere hoje o IPMA, em comunicado.

No grupo oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é relativo a precipitação entre as 15:00 e as 21:00, sendo esta por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira, que compõem o grupo central dos Açores, o aviso vigora das 18:00 às 21:00, também devido à precipitação.