Serviços Microsoft. "Possível problema de rede" afeta Outlook e Teams

Registam-se esta quarta-feira problemas nos serviços Microsoft 365, como o Outlook e o Teams. Vários utilizadores de todo o mundo reportam falhas no acesso aos serviços e a empresa já fez saber que está a investigar a situação.

"Estamos a investigar problemas que afetam vários serviços Microsoft 365", indicou a empresa na rede social Twitter. "Identificamos um possível problema de rede", acrescentou a Microsoft.

We've identified a potential networking issue and are reviewing telemetry to determine the next troubleshooting steps. You can find additional information on our status page at https://t.co/pZt32fOafR or on SHD under MO502273. - Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A gigante tecnológica norte-americana indicou que os serviços afetados são: Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Graph.

"Isolamos um problema de configuração de rede e estamos a analisar a melhor estratégia de mitigação para resolvê-lo sem causar impacto adicional", indicou a Microsoft no site.

De acordo com o site especializado Downdetetor, foram relatadas ocorrências nos Estados Unidos e na Europa em diversos outros serviços da Microsoft, desde a plataforma de jogos Xbox Live até a rede social LinkedIn.

O pico das queixas em Portugal registou-se por volta das 08:30, segundo ​​​​​o ​​Dowdetetor.

A Microsoft anunciou em meados de janeiro a despedimento de cerca de 10 mil funcionários até o final de março (pouco menos de 5% da sua força de trabalho), citando condições económicas e mudança de prioridades dos seus clientes.

Com Lusa