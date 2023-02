Será que ainda se festeja o Carnaval em Portugal?

Será que, em pleno 2023, o Carnaval se mantém como tradição? As máscaras e os desfiles continuam a ser um hábito? Veja aqui os testemunhos das diferentes faixas etárias entrevistadas pelo DN.

1. Faltam poucos dias para o Carnaval: ainda festeja?

2. A última vez que se mascarou foi de quê?

3. E quando era criança, de que é que se mascarava?

Ricardo Pedro, 66 anos, reformado.

1. Costumo ir a Alcobaça, há lá muitos bailes e diversão noturna.

2. Já não me lembro, nunca fui muito de me mascarar.

3. Não me lembro.

Teresa Carvalho, 55 anos, proprietária do café A Luz Ideal.

1. Não. Nunca festejei muito, na verdade.

2. Às vezes mascarava-me com as minhas filhas noutras alturas, não era obrigatoriamente no Carnaval, era só para as brincadeiras. Mas nunca fui assim de máscaras muito elaboradas, era só uma cabeleira ou alguma coisa assim do género.

3. Aquelas coisas básicas, nós tínhamos uma costureira em casa que fazia as coisas. Nunca liguei muito ao Carnaval, acho graça as pessoas ligarem ao Carnaval, mas eu nunca liguei muito.

Tiago Magalhães, 53 anos, restaurador.

1. Sim.

2. Ora, a última vez que me mascarei foi de toureiro.

3. Cheguei a ganhar um concurso de máscaras de robô, mascarei-me também de cowboy, de várias coisas. Todos os anos me mascarava de coisas diferentes.

Maria Frazão, 69 anos, professora aposentada.

1. Não.

2. Acho que foi quando era miúda, nunca fui muito amiga de máscaras.

3. Naquela altura era daquilo que podíamos, não era como hoje. A época era diferente, antes do 25 de Abril, nos anos 60, era mais complicado. Era mais aquele Carnaval trapalhão, hoje em dia compram-se fatos, mas nessa altura eram carnavais com aquilo que havia, mais trapalhões.

António Vilhena, 64 anos, pré-reformado.

1. Não, para mim o Carnaval é todos os dias, é como o Natal.

2. Não me lembro já, foi na escola. De índio, talvez.

3. Era com o que a professora combinava connosco, um cão... Eu nunca gostei muito do Carnaval, brincava mas era com umas bombinhas nas portas das vizinhas...

Martinho César, 66 anos, canalizador.

1. Não.

2. Já nem sei há quantos anos foi.

3. Era na escola primária, nada em específico.

Maria Gabriel, 60 anos, técnica de contas.

1. Não, nunca achei muita graça.

2. Não faço ideia, mascarei-me mas não me lembro. Anos 20, talvez.

3. Era de Capuchinho Vermelho, por aí.

Maria Martins Pina, 25 anos, marketing de uma empresa.

1. Eu não festejo o Carnaval, não acho piada.

2. Era mesmo miúda, já não me mascaro há uns aninhos. Provavelmente foi de joaninha.

3. Foi só isso, quando tinha 3 anos.

Teresa Martins, 53 anos, engenheira agrónoma.

1. Não costumo festejar. Agora vou a Veneza, mas é pela viagem. Nós fazemos coisas em família, todos os meses fazemos um evento em que há sempre uma festa, ao fim ao cabo é mascarado, mas no Carnaval nunca nos costumamos mascarar. Mas eu este ano vou para Veneza, vou ver um Carnaval diferente.

2. Foi no dia das bruxas, fui a bruxa mais sexy que havia na festa.

3. Tipo hippie, coisas desse género.

Pedro Sarreira, 29 anos, gerente de uma empresa.

1. Vou ter que ir, a minha namorada é de Torres Vedras.

2. Já nem me lembro, foi no Halloween mas não era disfarce nenhum. Foi pôr uma peruca, pintar os olhos e está a andar.

3. Mascarei-me de Hércules, era o meu ídolo na altura.

Beatriz Monteiro, 24 anos, caixeira.

1. Sim festejo, mas já não ligo tanto a mascarar-me, é mais sair.

2. A última vez que me mascarei foi há cerca de dois anos e não me lembro bem de quê, mas acho que foi um disfarce mais empresarial, uma coisa muito soft.

3. Mascarava-me de muita coisa, desde a Minnie, a bruxa, a fada das Winx, era tudo muito mais catita.

Cátia Benatti, 63 anos, artista plástica.

1. Sim! Festejo sempre, nasci num sábado de Carnaval e por isso amo o Carnaval.

2. A última vez que me mascarei foi há três anos. Fiz uma fantasia própria, pus um vestido havaiano e uma coroa de flores.

3. Quando era mais nova não me mascarava muito, fazia sempre fantasias minhas em vez das máscaras, era mais natural.

Beatriz Henriques, 26 anos, controller financeira.

1. Sim, costumo sair com amigos à noite, mas não me mascaro, não festejo dessa forma.

2. Provavelmente foi num desfile de Carnaval da escola onde me mascarei de princesa.

3. Quando era mais nova mascarava-me de princesa maioritariamente.

Domingas Horta, 64 anos, empregada de limpeza.

1. Gosto muito de ver o Carnaval na televisão, diverte-me. Não me costumo mascarar, mas mascaro muitas vezes os meus netos.

2. Eu nunca me mascarei, gosto é de mascarar os meus netos, este ano vou mascarar o meu neto de 4 anos.

3. Nunca me mascarei quando era mais nova.

Fabiana Dias, 37 anos, gestora de clientes,

1 . Sim, costumo sair com os meus amigos.

2. A última vez que me mascarei foi no ano passado, de abelha.

3. Quando era mais nova mascarava-me de capuchinho vermelho.

José Muxagata, 26 anos, runner.

1. Só festejei o Carnaval em criança, hoje em dia já não acho engraçado.

2. A última vez que me mascarei foi no meu 2º ano, quando era pequenino, de bruxa.

3. Quando era mais pequeno mascarei-me de bruxa, homem-aranha e super-homem.

Ermelinda Rosa, 78 anos, operária fabril.

1. Já não festejo, os meus filhos estão a trabalhar e por isso já não faço nada.

2. Lembro-me do que me mascarei, mas antigamente não eram estes fatos que se usam agora, eram as "trapalhonas" que eu achava mais giro para brincar.

3. Quando era mais nova, usava as roupas do meu pai ou dos vizinhos, e os rapazes vestiam-se de raparigas e pintavam-se.

João Lima, 26 anos, pizzaiolo.

1. Estou há um ano em Portugal e ainda não conheço os sítios onde se comemora o Carnaval aqui, ainda não sei como é a cultura dos portugueses em relação ao Carnaval. Mas se estivesse no Brasil, de certeza que iria festejar.

2. A última vez não me lembro muito bem do que me mascarei, porque foi na altura da pandemia e não houve praticamente Carnaval. Mas no ano de 2018 mascarei-me, só que no Brasil, particularmente na minha cidade, não nos mascaramos muito, é mais na base de reunir com os amigos, fazer uma festa e aproveitar.

3. Quando era mais pequeno, na escola, tínhamos várias máscaras, e nessa altura era mais máscaras do que festas. Mascarei-me de máscaras tradicionais de Carnaval.

João Lamas, 45 anos, animador turístico.

1. Hoje em dia festejo pouco. Por vezes vou sair com amigos, mas já não me mascaro.

2. Já não me lembro bem, mas provavelmente pus uma peruca azul, não tinha um tema específico, era mais para me divertir.

3. Quando era mais jovem mascarei-me de várias coisas. A minha mãe fazia-me grandes máscaras. Fui zorro, estrunfo, astronauta, cowboy... fui muitas coisas.

Isaac Fernandes, 27 anos, motorista de Tuk-Tuk.

1. Em princípio, este ano não devo festejar, mas provavelmente irei sair com amigos.

2. Lembro-me que houve uma vez que pus umas orelhas de Mickey e andei pela rua.

3. Quando era mais novo não me mascarava, os meus pais são testemunhas de Jeová e nunca ligaram muito a estes festejos.

A visão acerca do carnaval foi mudando ao longo dos anos e é vivido de formas diferentes pelas várias faixas etárias. No entanto, ainda há quem festeje da forma tradicional.