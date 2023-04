"Sem os metadados esqueçam a investigação criminal a sério"

"Esqueçam a investigação criminal a sério sem recurso aos metadados". A frase é do advogado Ricardo Sá Fernandes que no podcast Soberania desta semana anunciou que queria "partir a loiça" quando se falou sobre as propostas do PS e do PSD para permitir aos serviços de informações terem acesso aos metadados das comunicações , no âmbito da revisão constitucional em curso - revisão essa que foi o tema deste programa no dia em que se comemora o 47º aniversário da entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa (CRP).

Ouça aqui o podcast na íntegra:

Numa altura em que as polícias europeias deixaram de poder utilizar os metadados que as operadoras estavam obrigadas a conservar por um ano, respeitantes a todos os utilizadores, para fins de investigação criminal, em resultado de uma decisão do Tribunal de Justiça Europeia (TJUE), secundada pelo Tribunal Constitucional português, socialistas e social-democratas querem abrir caminho às "secretas", mas este está-lhes vedado logo à partida.

"Os serviços de informações têm o acesso condicionado à decisão do TJUE. Ou seja, vão ter o acesso que os órgãos de polícia criminal terão", precisou André Coelho Lima, coordenador do Grupo Parlamentar (GP) do PSD para a revisão constitucional.

Os moderadores e os convidados durante a gravação © Carlos Pimentel / Global Imagens

Recorde-se que os serviços de informações portugueses são os únicos da UE sem acesso aos metadados e o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) já disse que esta lacuna "acarreta prejuízos ao eficaz funcionamento".

Como bem lembrou Coelho Lima têm de "recorrer aos serviços de inteligência britânicos, sendo até vexatório do ponto de vista nacional".

Ricardo Sá Fernandes até concorda que haja esta "abertura" para as "secretas", mas o problema, no seu entender, é mesmo a situação criada pelo TJUE.

"Fiquei com sérias dúvidas sobre em que país, em que mundo é que vivem os juízes do TJUE e do Tribunal Constitucional. Não percebo em que país é que vivem (...) Ao contrário do que se pensa, os metadados são fundamentais não só para condenar os culpados, mas para absolver os inocentes. É que tenho casos da minha vida profissional em que consegui absolvições, e outros em que eu espero conseguir absolvições, por causa dos metadados, porque com os metadados consigo demonstrar que a pessoa não estava naquele sítio", sublinha.

O advogado é da opinião que "tem havido um enorme desconhecimento da realidade, da importância que têm os metadados para a investigação criminal, quer na perspetiva de punir quem é culpado, quer na de absolver quem é inocente".

Por isso, defende que "os deputados dos vários parlamentos, os responsáveis políticos, devem falar mais alto. Devem subir o tom da discussão, porque não é possível fazer investigação criminal digna do seu nome sem o recurso aos metadados. Esqueçam a investigação criminal a sério sem os metadados".

O advogado Ricardo Sá Fernandes © Carlos Pimentel / Global Imagens

Sá Fernandes desafia os "responsáveis políticos a assumirem o enorme problema que é esta questão para a justiça material" e, considerando a decisão do TJUE "completamente errada, incompreensível", apela aos Estados democráticos da EU que tenham "capacidade de reagir a isto". "Não têm de ficar subjugados a esta orientação do TJUE", concluiu.

Para Teresa Violante, constitucionalista, "é preciso discutir o primado da UE e os efeitos que isso tem nas ordens nacionais, um problema constitucional essencial".

E Pedro Delgado Alves, o coordenador do GP socialista para a revisão constitucional, lembrou que, apesar de o TC nunca ter produzido "jurisprudência de confronto com o TJUE, tinha margem para o fazer se quisesse".

Violante refuta: "mais do que um problema dos tribunais, isto é um problema político. O Tribunal Constitucional, de facto, perdeu essa oportunidade, mas o problema que o primado do direito à União Europeia coloca neste tipo de situações e noutras, é um problema que os tribunais constitucionais, tendo limites institucionais, não conseguem resolver. É sobretudo, um problema político, dos órgãos de soberania políticos e tem de ser enfrentado nas instituições políticas".

Confinamento sem estado de emergência

Outra matéria na agenda desta 8ª revisão constitucional é a privação de liberdade por razões de saúde pública. PS e PSD estão de acordo quanto à desnecessidade da declaração do Estado de Emergência para obrigar ao confinamento de alguém visando evitar a propagação de uma doença, tal como aconteceu durante a pandemia e que levou até a recursos para o Tribunal Constitucional por violação do artigo 25 da Constituição da República Portuguesa (CRP): "Todos têm direito à liberdade e à segurança; Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança".

"Às vezes, ainda antes sequer de estarmos perante uma pandemia, pode ser necessário pontualmente determinar algo que no quadro atual a Constituição não prevê. Isto é, que alguém que tenha comprovadamente um diagnóstico com determinadas características em que o confinamento pode ser uma forma adequada de prevenir a sua disseminação, haver uma decisão assente, primeiro no parecer de uma autoridade de saúde que seja rapidamente confirmada por uma autoridade judiciária para poder determinar esta privação de liberdade", explica Pedro Delgado Alves.

Pedro Delgado Alves é o coordenador do Grupo Parlamentar do PS para a revisão constitucional © Carlos Pimentel / Global Imagens

André Coelho Lima completa: "temos o dever de adaptar a nossa realidade jurídica a algo para que ela não estava manifestamente preparada. O ponto é este. Acho que isto é de razoabilidade e de algum bom senso. Depois, a seguir, vamos descobrir a forma. Isto que o Pedro Delgado Alves acaba de dizer é relevante, porque o não ser necessário recorrer ao estado de emergência, contrariamente às críticas que fazem às propostas do PSD e do PS, é mais positivo, é mais defensor das liberdades, porque o estado de emergência, no fundo, coarta um conjunto muito mais alargado de liberdades do que se ela for circunscrita àquela pessoa ou àquele conjunto de pessoas que pode pôr em causa toda a sociedade".

Teresa Violante chama a atenção para a necessidade de "o mais rapidamente possível" aquilo que ficar na Constituição seja "bem densificado na lei".

Além disso, para esta investigadora académica, a proposta do PS ("pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativamente à qual exista fundado receio de propagação de doença ou infeção graves") causa-lhe "bastante dificuldades com a questão da mera suspeita".

"E nós sabemos o que é que é mera suspeita de infeção, a que é que isso levou, no âmbito da covid-19. Parece que com uma solução dessa natureza já estaríamos aqui a resvalar para um modelo securitário", adverte.

Forças Armadas na Segurança Interna

Coerente como que tem vindo a defender nos últimos anos, o PSD faz uma nova tentativa de colocar as Forças Armadas mais ativas em matérias de segurança interna, para além dos habituais apoios à Proteção Civil.

Na sua proposta de alteração ao artigo 273 ("A defesa nacional tem por objetivos garantir, no respeito da ordem constitucional, das instituições democráticas e das convenções internacionais, a independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externas", os social democratas querem substituir "ameaças externas" por "espaço nacional", incluindo implicitamente a segurança interna.

André Coelho Lima é o coordenador do Grupo Parlamentar do PSD para a revisão constitucional © Carlos Pimentel / Global Imagens

"Isso quer dizer uma visão atualizada das Forças Armadas, da sua interligação com as forças e serviços de segurança. O PSD tem defendido, dito de uma forma mais prosaica, terminar com a lógica de capelas das diferentes forças e serviços de segurança e haver uma cooperação global. Isto deve ser visto da mesma forma para as Forças Armadas. Sabemos bem a destrinça entre umas e outras. Vivemos um período de transnacionalidade criminal, vivemos um período de multiplicidade de ameaças. Temos ameaças importantes, que não são necessariamente externas, e queremos as Forças Armadas tenham um papel", assevera o deputado social-democrata.

Coelho Lima lembra que "as Forças Armadas já foram, em situações de limite, chamadas e são noutros países, por exemplo, para auxiliar em situações de incêndio. Não há nenhuma ameaça externa, a ameaça é exclusivamente interna. No fundo é retirar restrições constitucionais a que isso possa ser feito, porque sendo isso pacífico, é de duvidosa constitucionalidade. Aqui é não tornar o texto constitucional tão fechado, tão opaco, de forma a permitir essa maior elasticidade. Naturalmente não é terminando a separação clássica, mas é criar pontos de contacto".

O podcast Soberania é gravado no estúdio do Global Media Group © Carlos Pimentel / Global Imagens

A expressão facial de Pedro Delgado Alves não disfarçou o seu desagrado e demonstra que esta proposta terá de ser muito bem negociada.

"Olhando apenas para as normas que comportam o sentido bondoso, ouvindo a interpretação do André, infelizmente não podemos acompanhar integralmente. Com a redação que o PSD apresenta é difícil. Nada contra, e é o ponto do consenso, que numa missão de proteção civil, que em situações de emergência, as Forças Armadas podem ter uma intervenção. Se estamos a falar disso e é uma questão de clarificação, não vemos dificuldade. Onde efetivamente fica a dúvida, é se isto eventualmente extravasa para o domínio da Segurança Interna, para as fronteiras se diluírem com as funções policiais, de investigação criminal, dos próprios serviços de informações, que também têm uma função distinta. Aí é que começamos a ter alguns arrepios, se quisermos, na espinha constitucional. (...) É preciso ter alguma cautela e ponderação. Não estamos entusiasticamente aderentes a esta solução com esta redação"., advoga.

Uma "grande conquista de abril"

Entre todas as propostas relacionadas com as três áreas de soberania, Teresa Violante escolheu as do PSD, Iniciativa Liberal e PCP, sobre o designado "recurso de amparo", que abre a possibilidade a um cidadão de recorrer diretamente para o Tribunal Constitucional, em caso de violação de direitos, liberdades e garantias.

"Temos uma Constituição muito rica em direitos, este processo de revisão constitucional se for adiante provavelmente vai fortalecê-lo ainda mais no catálogo dos direitos, mas nós temos uma Constituição e um sistema e uma ordem jurídica muito pobre em mecanismos destinados a implementar esses direitos", sublinha.

Teresa Violante é constitucionalista e está a concluit o seu doutoramento na Alemanha (Instituto Max-Planck de Direito Público) com uma dissertação sobre "A fiscalização judicial "fraca" da constitucionalidade por tribunais constitucionais europeus". © Carlos Pimentel / Global Imagens

A investigadora salienta que "quando olhamos para países como a Alemanha ou até como Espanha, vemos que são instrumentos como a queixa constitucional ou como o recurso de amparo que dão vivacidade e que transformam os tribunais constitucionais desses países como instrumentos essenciais da garantia e da defesa dos direitos fundamentais".

Aliás, lembra, "o Tribunal Constitucional na Alemanha é conhecido e é designado por Tribunal da Cidadania e isso deve-se ao facto de ele ter esse mecanismo que é a queixa constitucional. A inexistência de um instrumento deste género na nossa ordem jurídica é verdadeiramente uma lacuna".

Ricardo Sá Fernandes subscreve: "Acho que essa é, de facto, se conseguirem concretizá-la, uma grande conquista de abril". Sublinha que "o Tribunal Constitucional hoje não garante efetivamente a defesa dos direitos constitucionais quando se trata de aplicação em casos concretos. Talvez o público não saiba, mas a questão tem de ser suscitada através da dimensão normativa que é aplicada e sobre a qual muitas vezes não se acerta qual é. O conjunto de pretextos, de fundamentos e de argumentos que o Tribunal Constitucional utiliza para não apreciar a questão em causa são imensos e fazem com que, efetivamente, as mais importantes questões de discussão de valores constitucionais não cheguem ao Tribunal Constitucional".

O advogado refere que na sua atividade obteve "vitórias no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em várias matérias, depois de ter tido derrotas no Tribunal Constitucional".

A Constituição e a Democracia

E porque comemoramos o 25 de abril, os convidados do podcast Soberania deixaram uma mensagem sobre a importância da nossa Constituição na Democracia.

Pedro Delgado Alves: "a Constituição começa e acaba a 25 de Abril, porque as primeiras palavras da Constituição são "a 25 de Abril de 1974, as Forças Armadas..." e a última disposição da Constituição é a norma "entra em vigor a 25 de abril de 1976". Portanto, de alguma maneira, aqueles dois anos do PREC estão condensados na Constituição, com todas as suas contradições, mas permitiu superar as coisas que eram contraditórias nos vários programas e tornou-se um referencial de estabilidade política, de funcionamento das instituições democráticas e de preservação do modelo social assente num sentido de comunidade e num sentido de solidariedade. Acho que quando está a aproximar-se do meio século de vida, são ainda os valores nos quais se reveem a esmagadora maioria dos portugueses e é um bom espelho do 25 de Abril o próprio texto da Constituição".

O presidente do OSCOT e moderador Jorge Bacelar Gouveia, o advogado Ricardo Sá Fernandes, a constitucionalista Teresa Violante, a moderadora e jornalista Valentina Marcelino, e os deputados André Coelho Lima (PSD) e Pedro Delgado Alves (PS). © Carlos Pimentel / Global Imagens

Ricardo Sá Fernandes: "Estou inteiramente de acordo com o que disse o Pedro Delgado Alves e quero só dar aqui uma nota pessoal: não fui constituinte, mas fui candidato à Assembleia Constituinte e disseram-me que fui o mais novo, era preciso ter 21 anos e fiz 21 anos na véspera de se entregarem as candidaturas. Não fui eleito, mas participei nesse processo e tenho muito orgulho nisso. Acho que temos muitas razões para termos orgulho na Constituição e no 25 de Abril".

André Coelho Lima: "Penso que é um texto no qual todos nos revemos, sempre sujeito a afinações, mas acho fundamentalmente que é um documento orientador da sociedade portuguesa que tem uma perspetiva não moralista, tem uma perspetiva de não imposição de valores e de não ser castrador das liberdades. É neste país que eu me revejo, é neste país que eu acho que a generalidade dos portugueses se reveem e, nesse sentido, a Constituição está bem, muito embora a estejamos a rever".

Teresa Violante: "do que resta daquele conteúdo transformador e revolucionário da Constituição, depois das revisões de 1982 e 1989, e que é aquilo que realmente é diferenciador que a Constituição tem para oferecer à Europa e ao mundo, do constitucionalismo português, é o longo, extenso, denso e rico catálogo de direitos sociais. É isso que, de facto, e no qual o povo português e a comunidade política portuguesa, na generalidade, de um extremo político ao outro, se continua a rever. E é esse longo catálogo de direitos sociais que eu gostaria hoje de enaltecer e que gostaria que o continuássemos a valorizar e a divulgar lá fora como imagem de marca do constitucionalismo português, sobretudo no espaço de integração europeia, que tem sido um espaço não muito amigo dos direitos sociais".

