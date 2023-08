Selma Uamusse. A voz da esperança

Mulheres do meu país - século XXI

Veio para Portugal em criança, numa altura em que Moçambique, a sua terra natal, passava por uma guerra civil e os seus pais decidiram vir para Lisboa para aqui prosseguirem os estudos.

O seu pai inscreveu-se em Engenharia Metalúrgica, a sua mãe no mestrado em Estudos Africanos. Recorda uma infância feliz e privilegiada, com muitos amigos e rodeada de cultura.

Fez o Ensino Secundário no Filipa de Lencastre, onde sempre foi boa aluna, talvez por sentir necessidade de demonstrar o seu valor, pois, para além de ser a única aluna africana na turma, era frequente ouvir colegas dizer que "apesar dela vir de Moçambique sabia comportar-se como uma branca" - afirmações de um racismo disfarçado, causadoras de uma enorme pressão social.

A este propósito, Selma Uamusse refere a necessidade de uma descolonização mental tanto para europeus colonizadores, como para africanos colonizados, como forma de eliminar preconceitos. Os africanos colonizados necessitam conhecer e valorizar a sua própria cultura, sentindo orgulho na mesma e os colonizadores têm de deixar de ver o período da colonização como algo glorioso, pois a verdade é que deixou feridas profundas que necessitam de ser tratadas.

Estava em plena adolescência quando os seus pais decidiram regressar a Moçambique, mas a sua readaptação não correu bem. Voltou, então, para Lisboa sem os progenitores, ficando aos cuidados de uma madrinha.

Não foi uma experiência feliz, mas contou com a ajuda dos pais de várias amigas que a acolheram como filha. Depois, começou a trabalhar para poder permanecer em Lisboa, uma vez que os pais não tinham como o fazer, e alugou um quarto.

No momento de escolher o curso superior, decidiu-se por Gestão e Ordenamento do Território (Engenharia Civil) no Instituto Superior Técnico, pois tinha como objetivo ajudar na reconstrução do seu país, onde haviam sido assinados recentemente os acordos de paz (Anos 90).

Nesta altura, a música era apenas um hobby que lhe dava muito prazer. Desde criança que adorava cantar e os pais, notando essa paixão inscreveram-na numa escola de música, a Rádio Moçambique, onde era vocalista e onde se apercebeu da sua enorme facilidade para aprender os ritmos e as letras, mas não equacionava, ainda, enveredar por uma carreira musical.

O encontro com a música, de uma forma mais profissional, deu-se inesperadamente, quando numa festa de anos de uma prima recebeu o convite do maestro Carlos Ançã para integrar um coro de gospel. Corria o ano de 1999 e rapidamente compreendeu que era aquilo que gostaria de fazer para o resto da vida.

Graças à sua dedicação, começou a destacar-se como voz, passando depois a ser responsável pelo naipe das sopranos, e mais tarde, criou o Faith Gospel Choir (2007) e o Gospel Collective (2010).

No início do novo milénio era habitual que os programas de televisão tivessem coros gospel para acompanharem os restantes músicos, o que lhe permitiu fazer parte de diversos programas de televisão e passar por muitos palcos.

Colaborou com os Wraygunn, em estúdio e ao vivo, sendo depois convidada para fazer parte do próprio grupo. Na altura era uma espécie de "yes lady", sempre disponível para aceitar os convites musicais que lhe faziam, pelo que integrou vários grupos e trabalhou em áreas tão diferentes como rock, jazz, gospel e soul.

Apesar de este envolvimento crescente, só abandonou a Engenharia em 2010, quando já não era possível conciliar as constantes digressões com a sua atividade como engenheira, momento em que compreendeu que tudo o que tinha idealizado para a sua vida, ser um elemento transformador da sociedade através da espiritualidade, das emoções e das mensagens, podia fazê-lo através da música.

Foi então que criou o projeto Selma Uamusse Nu-Jazz Ensemble, que lhe permitiu começar a trabalhar numa identidade musical própria. Montou o espetáculo de tributo a Nina Simone, que foi pensado para uma única noite, mas teve tanto sucesso que a manteve ocupada de corpo e alma quatro anos, entre 2009 e 2013.

Mas o caminho continuava difícil. Não só por não cantar em português e ter um registo heterogéneo, como também por ser mulher, negra e mãe. Ainda que acerca da maternidade, Selma Uamusse refira que, também, a empoderou, pois deu-lhe inspiração e determinação para levar além-fronteiras as suas sonoridades de fusão e a mensagem de luz e compaixão que sempre quis transmitir.

O primeiro festival que fez foi em 2014, o FMM -- Músicas do Mundo, momento a partir do qual não parou mais de cantar. Em 2018, gravou o seu álbum de estreia Mati, com o qual quis valorizar Moçambique, homenageando instrumentos musicais tradicionais e algumas das suas línguas.

Apenas dois anos depois, 2020, novo álbum, Liwoningo -- que significa luz, em Chope. Um trabalho que foi aclamado pela crítica como mais coeso, coerente e inspirado nas sonoridades de Moçambique, mas com um universo musical mais internacional.

Entretanto, a pandemia ditou um interregno nos concertos ao vivo que Selma Uamusse, como muitos outros cantores, havia programado, marcando 2022 o regresso ao circuito internacional.

A avaliar pela aceitação que tem nos países por onde passa, qualquer que seja o continente, é fácil compreender que o público adora a sua música, as suas sonoridades e a sua mensagem de luz, amor e esperança.

O futuro parece, portanto, risonho e promissor. No momento em que acaba de dar à luz a quarta filha, Selma Uamusse sente-se feliz e privilegiada por fazer o que gosta com paixão e o seu desejo é continuar a ter um impacto transformador na sociedade quer através da sua música quer através de projetos sociais.

*Autoras do livro Mulheres do Meu País - Século XXI inspirado na obra homónima de Maria Lamas. O livro, que tem design gráfico de Andrea Pahim, está à venda nas livrarias online e no FB. O DN publica nesta segunda quinzena de agosto uma seleção de 15 perfis de portuguesas notáveis.