Seis voos cancelados e seis desviados devido ao mau tempo na Madeira

Seis voos com destino à Madeira divergiram esta segunda-feira para outros aeroportos e seis foram cancelados, entre chegadas e partidas, devido ao mau tempo no arquipélago, onde duas regiões se encontram sob aviso vermelho até às 15:00 de terça-feira.

De acordo com informação disponível no site da ANA -- Aeroportos de Portugal, o último avião que aterrou esta segunda-feira no Aeroporto Cristiano Ronaldo, às 12:40, era proveniente de Helsínquia, ao passo que a última partida ocorreu às 14:01, com destino às Canárias.

Seis voos operados por várias companhias, oriundos da Alemanha, República Checa, Áustria e Luxemburgo, divergiram para outros aeroportos devido à má visibilidade que afeta a área do aeroporto, no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira.

Por outro lado, duas partidas com destino ao Porto, operadas pela TAP e pela EasyJet, foram canceladas e o mesmo aconteceu com quatro chegadas com origem em Paris, Londres, Porto e Lisboa.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão esta segunda e terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 15:00 de terça-feira, sendo que a precipitação deverá ser mais intensa a partir das 18:00 de hoje.