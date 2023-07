Incêndio no Fundão já está em fase de rescaldo

Um incêndio em Silvares, no concelho do Fundão, já foi dado como extinto, depois de ter sido combatido desde as 15.00 horas desta terça-feira por seis meios aéreos e 134 operacionais, apoiados por 36 veículos, de acordo com a página da Proteção Civil.

O alerta do incêndio foi dado às 14.15 horas, estando já em fase de rescaldo.

Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela disse à Rádio Renascença que o fogo teve início num "veículo pesado de transporte de madeira", propagando-se depois para a floresta.

O fogo consumiu uma zona de pinhal e eucaliptal e não colocou habitações em risco, indicou a mesma fonte.