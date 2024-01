Seis barras fechadas a toda a navegação devido à forte agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja para agitação marítima os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (a partir das 06:48 deste sábado até às 12:00), devido a ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros.