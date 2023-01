Seguradoras pagam mais de 47M€ na Grande Lisboa

Lisboa e Oeiras são os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) com mais sinistros participados na sequência dos dias de mau tempo registados em dezembro, mas também aqueles que registam o valor mais alto de indemnizações pagas e provisionadas, segundo informações avançadas ontem pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS). Um balanço provisório desta entidade refere ainda que as empresas de seguros têm de pagar mais de 47 milhões de euros de indemnizações por danos causados pelas inundações na AML.

"Os principais prejuízos reportados continuam a dizer respeito a seguros de Multirriscos Comércio e Indústria, com um valor estimado de indemnizações perto dos 24 milhões de euros, e a seguros de Multirriscos Habitação, com indemnizações estimadas de 16,9 milhões de euros", refere a APS em comunicado. "Relativamente aos danos em viaturas registaram-se mais de mil pedidos de assistência e foram acionados um pouco mais de 900 seguros de danos próprios, sendo o volume total de indemnizações relacionadas com o seguro dos automóveis próximo dos 5,7 milhões de euros."

No total, de acordo com os dados mais recentes recolhidos pela Associação Portuguesa de Seguradores, foram registadas 10 727 participações de sinistros, pelas quais se estimam pagar indemnizações de 47,4 milhões de euros. A 22 de dezembro, esta entidade tinha estimado que as indemnizações a pagar por danos cobertos pelo seguro na sequência das inundações de dezembro em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa atingiam os 18 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste momento, Lisboa e Oeiras são os municípios com mais sinistros participados e também aqueles onde se registam os valores mais altos das indemnizações pagas ou aprovisionadas. Questionada pelo DN sobre estes dados, foi dito que "a APS apenas divulgará a informação por concelho quando estiver concluído o apuramento total dos prejuízos indemnizados, uma vez que continuam a chegar às seguradoras participações de sinistros".

Enquanto decorrem estes processos de avaliação por parte das seguradoras, também as autarquias estão a fazer as suas contas aos prejuízos - o prazo dado pelo Governo para a apresentação destes dados com vista ao recebimento de apoios do Estado termina no próximo dia 15. A Câmara de Lisboa apresenta hoje o seu balanço dos prejuízos, tendo Carlos Moedas referido esta quarta-feira que "são valores altos" e que o município tem "a necessidade de uma grande ajuda por parte do Governo".

Já a Câmara de Oeiras elevou esta semana para 19 milhões de euros os prejuízos decorrentes do mau tempo de dezembro, sendo que a este valor ainda será acrescentado o dos danos em habitações privadas, cujo levantamento ainda está a ser feito pela autarquia. Loures foi outros dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa muito afetado pelo mau tempo, com a autarquia local a estimar os prejuízos em 36 milhões de euros. As contas feitas pela Câmara de Odivelas ainda em dezembro apontavam para danos superiores a seis milhões de euros.

ana.meireles@dn.pt