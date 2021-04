SEF resgata menor obrigada a prostituir-se em clínica de massagens em Lisboa

O SEF deteve a dona e gerente do estabelecimento onde alegadamente uma menor de 15 anos, resgatada, e outras jovens adultas mantinham relações sexuais com os clientes.

Em comunicado, o SEF explica que, além do cumprimento do mandado de detenção, emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, foi também identificado e constituído arguido um homem de 64 anos, de nacionalidade portuguesa, que mantinha relações sexuais com a menor, enquanto cliente do espaço.

O SEF refere que realizou buscas na "clínica de massagens" e na morada da gerente, local onde foi encontrado e apreendido dinheiro proveniente dos clientes e outras provas dos crimes em investigação.

Segundo o SEF, a adolescente, depois de identificada, foi ouvida em tribunal pelo magistrado do Ministério Público titular do processo.

A cidadã portuguesa, detida e indiciada pela prática dos crimes de lenocínio e lenocínio de menores, será presente na terça-feira a tribunal para interrogatório e aplicação de medidas de coação.