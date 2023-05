Seca: Câmara de Almodôvar lança medidas de contenção para poupar água

A Câmara de Almodôvar, no distrito de Beja, lançou, no início desta semana, algumas medidas "de contenção do uso da água" para mitigar os efeitos da seca no concelho, revelou esta terça-feira o presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Almodôvar, António Bota (PS), explicou que as medidas aplicadas consistem, "desde logo, no controlo da rega de espaços verdes públicos".

A par disso, a autarquia alentejana vai também "disponibilizar o uso da água dos poços e dos furos públicos a todos os agricultores e produtores pecuários, que com os seus próprios meios poderão utilizar essa água", acrescentou.

O concelho de Almodôvar é abastecido de água pela barragem do Monte da Rocha, no concelho vizinho de Ourique, que está atualmente com apenas 10% da sua capacidade máxima.

Uma situação que levou a autarquia "a ponderar a criação de uma ligação da barragem de Santa Clara [no concelho de Odemira] a um ponto de água em Almodôvar", anunciou António Bota.

"Mas esse é um processo que vai levar um bocadinho de tempo", reconheceu.

A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou, em 08 de maio, ter assinado o despacho que reconhece a situação de seca severa e extrema em 40% do território nacional, no sul do país.

Em 10 de maio, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou que a situação de seca meteorológica se agravou em Portugal continental no mês de abril, estando 89% deste território em seca, 34% da qual em seca severa e extrema.