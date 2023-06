"Se há coisa que não quero é ficar sem respostas. Continuo a estudar todos os dias"

"Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca." A expressão do escritor argentino Jorge Luís Borges "cola-se-nos" ao espírito ao franquearmos a porta de acesso ao Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa. Aqui, onde cada passo sobre o soalho de madeira ganha a solenidade dos lugares habitados pela História, vive um mundo de livros. Construído no pós-terramoto, por iniciativa de frei Manuel do Cenáculo, para acolher uma extensa biblioteca conventual, o Salão Nobre abre-nos um teto pontuado de frescos, alegorias várias, assinadas pelo pintor luso Pedro Alexandrino de Carvalho, representando as "Ciências e as Virtudes Presididas pela Religião", assim lemos na descrição feita à obra no site da Academia. Deambulamos entre paredes povoadas de tomos de Teologia, Filosofia, Jurisprudência, Humanidades, História, Matemática e História Natural. No silêncio, procuramos recrear mentalmente o bulício de uma sala que já acolheu o Parlamento nos idos de 1885. Após o incêndio no Palácio de S. Bento aqui se reuniu a Câmara de Deputados. Aguardamos a chegada da nossa interlocutora, a Prof. Doutora Maria Salomé Soares Pais Telles Antunes, conhecedora das muitas histórias desta Academia a que apelida de "tesouro". A instituição, atualmente presidida por José Luís Cardoso, foi fundada em 1779 para, em 1833, se instalar definitivamente no Convento de Nossa Senhora de Jesus. Com a extinção do convento em 1834, a Academia Real das Sciencias de Lisboa, como então era designada, toma posse administrativa do edifício e da sua biblioteca. Em 1851 reorganiza-se em duas Classes, de Ciências e de Letras, que se mantêm até ao presente.

A "boa-tarde" chega-nos a partir de um acesso direto ao Salão Nobre. Salomé Pais franqueia-nos o seu gabinete, um microcosmos entretecido de livros, arquivadores, revistas, manuscritos, sem que lhe falte o conforto das madeiras e dos tapetes e de um cantinho dedicado às leituras. Salomé Pais, membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, foi sua secretária-geral da Classe de Ciência de 2011 a 2021 para agora presidir ao Instituto de Altos Estudos da instituição. Dizer desta mulher que é uma força da natureza é escorregar para o lugar-comum. Mas, na realidade, a expressão ajeita-se como uma luva à vida e obra da natural de Orjais, concelho da Covilhã, nascida a 17 de agosto de 1938, licenciada em Biologia, doutorada em Biologia Celular, antiga professora catedrática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, detentora de perto de uma dezena de patentes, autora e coautora de centenas de trabalhos científicos, revisora e júri de revistas científicas, entre elas os American Journal of Botany, International Journal of Plant Sciences e Journal of Experimental Botany, condecorada com o grau de Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique. Salomé Pais é casada com o paleontologista Miguel Telles Antunes e tem duas filhas.

Um espírito talhado de uma curiosidade infinita, que ao longo de duas horas de conversa desfila histórias do seu berço beirão, dos estudos em Lisboa e Paris, dos livros que lhe animam a alma e da sua incomensurável paixão ao mundo vegetal e à ciência. Se uma descrição serve de síntese a um percurso, então que se recorra àquela que Salomé Pais escreveu pelo seu punho para a primeira edição, em 2016, do livro Mulheres na Ciência, uma publicação do Ciência Viva: "Fazer ciência é mais do que uma profissão. É uma paixão! Fazer ciência é uma atitude de permanente pesquisa, de permanente interrogação, procurando uma solução. Fazer ciência é partilhar, é fazer discípulos." Uma prova de vida que reitera permanentemente. Ainda recentemente deu por findo um novo ciclo "Ao Encontro da Sociedade", fórum que reuniu dezenas de palestrantes em torno de questões prementes, como responsabilidade social na ciência, limites da ciência e ciência e políticas públicas.

Tesouros que são livros

Se pelos livros somos acolhidos, pelos livros façamos mote para início de conversa. A Academia das Ciências conta com centenas de milhares de volumes, importantes coleções de três mil manuscritos portugueses, árabes, espanhóis e hebraicos, 100 incunábulos, um acervo arquivístico que abrange quase 250 anos de história da ciência, dos cientistas e dos letrados que foram membros da instituição. O fundo documental resulta da fusão do fundo conventual com o da Academia. "Temos aqui uma obra fantástica, do século XVIII, o primeiro dicionário de árabe-português de frei João de Sousa [Lexicon Etymologico das palavras, e nomes portuguezes, que tem origem arabica]. Entre as obras especiais à guarda da Academia estão o original do Livro de Horas da Condessa de Bertiandos, do século XVI, e a Crónica Geral de Espanha, com umas iluminuras tão bem-feitas que nos permite identificar animais e plantas, recuando ao século XIV. Temos O Missal Pontifical, de Estevão Gonçalves Neto, uma verdadeira relíquia do século XVII, com iluminuras lindíssimas."

"Tesouros que ainda não estão todos digitalizados. Está em curso essa digitalização", refere Salomé Pais antes de retomar o fio a obras de referência: "A rainha D. Maria I viu a Academia das Ciências para enriquecimento do país, da cultura e do saber-fazer. Por isso a sua máxima e também o lema da Academia é: "Se não é útil o que fazemos, vã é a glória". Os cientistas de então faziam missões e recolhiam informação. O que aqui encontra é muito do que se aprendeu na época. Tem, por exemplo, os Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, de Garcia de Orta. Encontra as Memórias Económicas, repositórios de conferências dos académicos, fruto de investigações quer em Portugal, quer nas antigas colónias. O jesuíta, missionário e botânico João de Loureiro fez um tratado sobre a flora cochinchinensis [1790] e temos o original. João de Loureiro correspondia-se com o sueco Lineu e os melhores botânicos de então. Trocou inúmeras cartas com cientistas ingleses, da Royal Society. Cartas que ainda aqui estão."

Salamanca como metáfora da curiosidade

Recuemos perto de sete décadas e situemo-nos numa outra geografia. Salomé Pais retorna em palavras à sua infância em Orjais, "terra rodeada de natureza, com o Zêzere, a serra da Estrela. Ali via nascer os passarinhos, a raposa que se acercava do galinheiro, a águia que investia sobre as galinhas. Perguntava-me como conseguiam sobreviver os passarinhos, frágeis que eram. Parti a cabeça várias vezes [risos] por subir às árvores para contar os ovos das carriças que estavam nos ninhos. Era uma maria-rapaz cheia de porquês. Como bebiam os gatos a água? Porque algumas plantas perdiam as folhas e outras não?".

Das Beiras, sonhava com as distâncias, nomeadamente com a espanhola Salamanca: "Os miúdos retêm coisas que não entendem, mas que ficam lá. O meu padrinho dizia-me que tinha um irmão muito inteligente, um espírito aberto, que estivera num colégio jesuíta em Salamanca. Eu terei criado uma história em torno disso. Via Salamanca como um paraíso. Depois, maravilhava-me com as leituras da National Geographic. Como estava escrita em inglês, o meu padrinho lia-me a revista. Um homem marcante. Dizia-me: "Se hoje foi um dia mau, pensa se não houve algo que correu bem e agarra-te a essa coisa"."

Aos 11 anos, Salomé Pais ruma a um colégio interno na Guarda. As irmãs, mais velhas, respetivamente, 16 e 14 anos, "casaram-se e empregaram-se em Lisboa. E eu fiquei com o meu padrinho e a minha mãe. Mais tarde, venho para a capital, para o 3.º ano do Liceu Rainha Dona Amélia". No futuro bailava a palavra medicina: "Sempre tive uma paixão pela medicina. Porque, quando penso no ser humano, penso na complexidade que não entendo. Como são as nossas células para que tudo seja tão harmonioso? Sempre quis compreender a vida, o que implica compreender o ser vivo." O curso de Medicina não se materializou no percurso de Salomé Pais, que acabou por terminar a licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências de Lisboa corria o ano de 1961. Uma das duas mulheres a completar o curso nesse ano. "Fui para Biologia Celular, para entender os porquês da vida. O meu doutoramento fez-se em Paris, na École Normale Supérieur, precisamente em Biologia Celular. Quando terminei a licenciatura, estava-se na descoberta da célula. O que me interessava era perceber como todo o organismo animal e vegetal está regulado."

Misteriosas e sedutoras orquídeas

"Fiz o doutoramento em Orquídeas. São misteriosas. Têm características muito primitivas e outras muito evoluídas. Muitas delas dependem de polinização cruzada. Há insetos que, ao sentirem o odor das orquídeas, tomam-no como feromonas e procuram-nas para uma cópula. É uma falsa cópula. Mas uma "bolinha" superadesiva, com um pedúnculo, fixa-se no inseto. Este leva o pólen para outra orquídea, que aí fica depositado. Vai germinar e atingir os óvulos da orquídea. Se o inseto não for lá, a orquídea consegue polinizar-se a si mesma. Posso falar horas de orquídeas", confessa Salomé Pais, para adiantar que "as orquídeas permitiram-me acompanhar o passo europeu e mundial do início da biotecnologia. Nos anos 70, estávamos no início da cultura de células vegetais, quis saber mais e fui fazer um pós-doutoramento no laboratório do professor Morel, em Versailles, a trabalhar na cultura in vitro de orquídeas e produção de plantas. Se eu quisesse produzir mais plantas para a indústria da floricultura, teria de aprender mais sobre a cultura de células vegetais in vitro. Tudo tem uma lógica, mas a ciência evolui a uma velocidade vertiginosa. A componente da cultura in vitro deu acesso à era da genómica. Começa-se a perceber que era possível conhecer o genoma das plantas. E aí estava, uma vez mais, o meu interesse".

Na década de 90 criou um laboratório de biologia molecular de plantas. "Chamaram-me louca. Mantive a valência da cultura de células in vitro. Fizemos a sequenciação do genoma de inúmeras plantas, inclusivamente do castanheiro. Procurámos o melhoramento genético da pera Rocha, do castanheiro, do sobreiro e da papaia. Quis ter os meus colaboradores presentes no contexto mundial da investigação, mas também que essa investigação fosse útil para o país. Começámos com a eliminação de vírus na videira através de um projeto com a Adega Cooperativa de Ponte de Lima. Não éramos conhecidos no mundo das arabidopsis, a primeira planta a que foi sequenciado o genoma. Logo, decidimos ir trabalhar com plantas lenhosas, o que é extremamente difícil. Nesse contexto, trabalhámos o lúpulo e a papaia", relata Salomé Pais. Sobre a papaia, a investigadora conta-nos uma história "curiosa". "Apareceu-me um indivíduo extraordinário da Guiné-Bissau. Conversámos e chegámos à questão da papaia em duas vertentes: a resistência ao vírus ringspot e também o controlo do amadurecimento do fruto. Estava eu a escrever um artigo sobre as enzimas do amadurecimento e sou contactada por um colega americano a dizer que tinha um projeto muito grande sobre a papaia no Havai. Diz-me que quer ficar com os resultados do meu trabalho e fazemos uma patente em conjunto no âmbito da Universidade de Cornell."

Sempre a Academia

Invariavelmente, a conversa retoma à casa que nos acolhe. A Academia das Ciências de Lisboa baila no discurso de Salomé Pais, mais precisamente o ano de 2007, "quando comecei a trabalhar no Instituto de Altos Estudos (a Academia conta também com o Instituto de Lexicologia e Lexicografia e o Seminário de Jovens Cientistas). Recordo-me do professor Telo Neiva, de geologia de Coimbra, então já com 90 anos e que vinha sempre às sessões. Conversávamos muito, tratava-me por "menina". Digo-lhe certo dia: "Acredita que ainda estou para saber quem me propôs à Academia?". Responde-me o professor: "Olhe, está a falar com quem a propôs. Acha que por ser de Coimbra não estive sempre atento às pessoas que fazem ciência no nosso país?"". Uma entre inúmeras histórias que Salomé Pais reúne nos anos que traz de Academia. "Não nos podemos esquecer do Museu Maynense, com coleções de arqueologia, etnografia, geologia, paleontologia, zoologia, instrumentos científicos. Uma homenagem ao seu fundador, frei José Mayne, e ao seu Gabinete de Curiosidades", salienta a investigadora, vincando também o papel dos prémios instituídos pela Academia e recordando o trabalho que desenvolveu com Adriano Moreira.

"Há dias que custam mais, mas o balanço é positivo e de uma certa alegria por saber que houve quem crescesse comigo e que eu cresci com essas pessoas. Se há coisa que não quero é ficar sem respostas. Continuo a estudar todos os dias." Salomé Pais continua também a compilar os seus poemas sobre o mundo vegetal. Já depois desta conversa recebemos um e-mail endereçado pela investigadora que, a nosso pedido, nos remete um rol de trechos poéticos de Luís de Camões, António Corrêa d"Oliveira, Florbela Espanca, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa. Escolhemos as palavras de Alberto Caeiro: "Mas se Deus é as flores e as árvores/E os montes e sol e o luar/Então acredito nele/Então acredito nele a toda a hora."

