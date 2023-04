Saúde Pública preocupada com doentes psiquiátricos e infeções sexualmente transmissíveis

"A pandemia trouxe uma mobilização maior da população para causas mais lógicas e justas, do ponto de vista da saúde e do ambiente. A população está mais atenta às questões de proteção com a sua saúde e também mais ativa na mudança de hábitos". Quem o afirma é o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Gustavo Tato Borges, que na véspera do Dia Mundial da Saúde diz ao DN que, "de uma forma global, a saúde dos portugueses é boa, mas ainda há muita margem de manobra para se intervir, do ponto de vista de comportamentos preventivos e do ponto de vista da resposta em cuidados e de mortes evitáveis".

O médico explica que três anos depois do início da covid-19, uma das situações a que a Saúde Pública está a dar mais resposta envolve doentes psiquiátricos descompensados. "Uma das situações mais preocupantes são os utentes psiquiátricos descompensados, que tiveram durante o tempo de pandemia um acesso mais reduzido aos cuidados e a quem agora temos de responder com mandados de condução para os forçar ir a uma urgência para serem avaliados e, possivelmente, internados", assume, sublinhando: "Estamos a descobrir acumuladores de lixo, de objetos e de animais, o que tem levado a um trabalho muito específico com as câmaras municipais e com os serviços de veterinária".

Outra preocupação está ligada a uma realidade que não é pós-pandémica, segundo diz Gustavo Tato Borges "existe há muito e é muito difícil de atuar. Tem a ver com a sobrelotação em casas de imigrantes ou de pessoas de rendimentos baixos, o que provoca situações de saúde problemáticas".

A última grande preocupação referida pelo médico, e sobre a qual considera revelar ausência de educação para uma vida ou atividades saudáveis, tem a ver com "o aumento da frequência de infeções sexualmente transmissíveis. Há um aumento no número de pessoas que apresentam estas situações e a quem é necessário enviar para tratamento. Isto é preocupante porque tem a ver com práticas de educação sexual que estão a falhar".

Mas o presidente da ANMSP não esquece os doentes crónicos que, afirma, com a pandemia, ficaram um pouco mais "desacompanhados e agora aparecem com diagnósticos tardios".

Gustavo Tato Borges diz que este é o lado negativo da Saúde, mas há um lado positivo. "Há uma vontade maior em fazer uma vida mais ativa e saudável. As pessoas estão mais preocupadas com alguns aspetos, como a Saúde Mental no local de trabalho, com os ambientes salutogénico e com uma alimentação mais saudável".

O presidente ANMSP admite que se nota "uma mudança de comportamentos em relação a algumas situações. Por exemplo, hoje, uma boa parte da população está preocupada em evitar gripes e constipações". De uma forma geral, "há também mais preocupação com questões ambientais que possam prejudicar a Saúde. Há muito mais queixas de lixo acumulado ou de espaços sobrelotados. As pessoas começaram a valorizar e a proteger o espaço habitacional".

Por tudo isto, concluiu: "A sociedade está mais mobilizada". Agora, é preciso dar resposta às necessidades e mais educação em saúde.