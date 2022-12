"Saúde oral portuguesa está mais próxima da Roménia e da Bulgária do que de Espanha"

Miguel Falcão acredita que agora estão reunidas as condições políticas para se fazer mudanças no SNS na área da Saúde Oral.

No barómetro da Ordem dos Médicos Dentistas, mais de 55% dos inquiridos referiu desconhecer que o SNS tem cuidados de medicina dentária e só 30% dos que tinham direito a cheques dentistas os usou. Isto revela a falta de aposta do serviço público numa área fundamental?

Sim. Isto é o culminar de 40 anos de ausência de investimento e de aposta nos cuidados de saúde oral no setor público. Não me surpreende que 55% dos portugueses desconheçam que o SNS tem cuidados de saúde oral, porque estes nunca foram contemplados desde o seu nascimento. Pelo contrário, surpreende-me que 45% dos portugueses saibam que o SNS tem estes cuidados, porque a resposta que dá é muito parca.

Estamos a falar de que resposta?

De cerca de 150 gabinetes de medicina dentária em todo o SNS. Portanto, com esta resposta os portugueses não têm de saber que podem ir a um dentista no SNS. O nosso barómetro revela que só 7% dos portugueses conseguiram ir a uma consulta ou recorreram aos serviços de medicina dentária no SNS. Portanto, é preciso mudar esta estratégia. Temos noção e estamos conscientes de que o setor público nunca irá dar uma resposta completa, mas é preciso mais investimento. Até para se garantir a promoção da saúde. E porquê? Porque a saúde oral tem repercussões na saúde sistémica, nomeadamente nos doentes diabéticos e nos doentes cardiovasculares, que são duas das doenças com maior carga de prevalência na população portuguesa, embora haja associação a outras doenças. Não podemos continuar a olhar para a saúde oral só do ponto de vista da saúde da cavidade oral.

Diz que a resposta é muito parca, mas há números?

A Ordem não tem números oficiais, mas faz um trabalho permanente de monitorização. Só para lhe dar uma noção do que se passa, posso dizer-lhe que há menos de um ano fiz um roteiro pela medicina dentária no SNS. Visitei todas as administrações regionais de saúde (ARS) e o que encontrei foi uma medicina dentária que é uma grande manta de retalhos. Há ARS que funcionam melhor, outras que estão muito aquém do que eram os pressupostos para 2020. A ARS Norte está neste momento num processo contínuo de abertura de gabinetes de medicina dentária, com uma organização interessante, mas porque colocou um médico dentista na base da gestão do programa que quer desenvolver. Isto é muito salutar, porque do ponto de vista logístico, nomeadamente de instalação e de manutenção dos equipamentos, a medicina dentária é uma área com grande exigência, que nem o SUCH (Serviços de Utilização Comum dos Hospitais) muitas vezes sabe como fazer. Não há nenhuma entidade dentro do ministério ou nas ARS preparada para a dinâmica da medicina dentária, e o que a ARS Norte fez está a permitir desenvolver um trabalho contínuo.

E o que se passa nas outras ARS?

O Centro está muito aquém do que deveria estar a fazer e o Sul também. Estão a trabalhar com modelos de negócios que têm muitas fragilidades, através de empresas de contratação temporária, e isto não permite a fidelização de médicos, que é um pilar muito importante para os cuidados que se prestam. Por exemplo, na ARS Algarve existem 16 gabinete de medicina dentária e no ano passado só em seis meses houve troca de 12 médicos. Assim, como é possível garantir uma resposta de continuidade e de relação médico/doente? Esta é uma preocupação da Ordem, porque um dos pilares da medicina é criar uma relação de empatia com o médico, e o modelo de empresas de contratação temporária já mostrou que leva a uma rotatividade tremenda e que não funciona. Mas há outra questão. Isto também acontece porque não existe uma carreira para os médicos dentistas no SNS. É uma das nossas reivindicações há muito tempo.

E há condições para se avançar?

O ministro da Saúde está muito consciente da necessidade de uma carreira para a medicina dentária no SNS e transmitiu-o no nosso congresso. É um projeto que já teve altos e baixos nos últimos anos. Na altura do ministro Adalberto Campos Fernandes, cujo secretário de Estado é agora o CEO do SNS, Fernando Araújo, fez-se muito pela medicina dentária, mas parou com a ministra Marta Temido. Agora estou muito esperançoso de que haja mudanças, porque temos no ministério pessoas que conhecem bem o setor, que têm um compromisso com o SNS e que podem fazer a diferença. Penso que temos reunidas as condições políticas para o fazer.

O tempo para a mudança é agora, mas o que é preciso fazer?

O tempo para fazer alguma coisa é agora, sem dúvida, embora a Ordem ou qualquer responsável da saúde tenha a noção de que nunca se conseguirá compensar num mandato de quatro anos ou menos o que não se investiu em 40 anos. Mas, em primeiro lugar, pensamos que é preciso haver uma estratégia a médio e longo prazo para a saúde oral e depois avançar-se com a criação da carreira médica no SNS. Não estamos a falar de coisas impossíveis, falamos de uma carreira que não seria para um milhar de médicos, mas para 300 a 350, apenas para o número suficiente de profissionais que permitisse a todos os ACeS e centros de saúde ter uma resposta de cuidados básicos nesta área. Mas atenção, quando falamos de uma carreira nesta área é preciso que esta acautele competências e autonomias, porque um médico dentista que esteja hoje no SNS está a funcionar de forma perdida, diria mesmo de forma disfuncional.

Porquê?

Porque não há nada previsto para um médico dentista no SNS. Por isso é preciso que, quando um médico dentista entrar na carreira do SNS, entre com competências, autonomia e hierarquias. Tem de saber quais são os seus campos de ação, qual é a sua autonomia e a quem responde. A Ordem já fez uma proposta para que os médicos dentistas pudessem funcionar no SNS que tem por base a criação do que chamamos Unidades de Saúde Oral. Há uma a funcionar em Portugal, numa Unidade de Saúde Local, e com resultados, porque é uma unidade que tem a sua própria orçamentação, que está interligada com as outras unidades de saúde pública da sua região e onde os médicos dentistas funcionam com alguma autonomia, não estão reféns de estar a fazer o que um médico de família ou um higienista lhes dizem para fazer. Portanto, estas Unidades de Saúde Oral são fundamentais e um elemento muito fácil de cumprir nas cinco ARS. Bastava cada uma ter um coordenador para a área da saúde oral na base para a preparação, planeamento e logística quer de recursos humanos quer de equipamento, como está a fazer a ARS Norte. A saúde oral não pode ser feita só por decreto. Os decretos ajudam, mas depois é preciso dar-lhes consistência operacional.

Mesmo com uma carreira no SNS, haveria muitos profissionais a quererem ir trabalhar para lá, já que irão receber muito menos do que no privado?

É preciso ter a noção de que a medicina dentária privada mudou completamente. Houve um tempo em que havia muito retorno dos cuidados no privado, mas a situação já não é assim e hoje temos muitos colegas, sobretudo mais jovens, a viver situações de subemprego e de precariedade, porque a maior competição que existe neste momento para os médicos dentistas que queiram integrar o SNS não é o setor privado, é a medicina dentária europeia. Veja, cerca de 13% dos 12 mil médicos dentistas inscritos na Ordem estão emigrados, sobretudo em França e em Inglaterra. Ou seja, temos entre 1800 a 2000 a trabalhar fora, embora este número esteja subvalorizado, porque há muitos que mantêm a sua cédula ativa no país mas trabalham cá e lá fora. Por tudo isto, acreditamos que a criação de uma carreira no SNS iria ajudar a que muitos médicos se fidelizassem no país. Iria dar-lhes estímulo e poderiam progredir, o que é muito importante. Ninguém ficaria refém de uma situação estagnada.

A medicina dentária também sofre com a fuga de recursos humanos para o estrangeiro?

Isso já acontece há muito mais tempo do que no resto das áreas da medicina. A medicina dentária foi a primeira a ter esse cenário. Tenho dito muitas vezes ao meu colega bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, que use o exemplo da medicina dentária para demonstrar que o conceito de que faltam médicos em Portugal e, portanto, temos de abrir mais faculdades de medicina, é errado. Isto foi o que aconteceu há mais de 25 anos na medicina dentária e fracassou. Compreendo a premissa com que se avançou para esta medida, que era a visão de que era preciso dar acesso fácil a toda a população a este tipo de cuidados, mas agora vemos que não foi por aumentar exponencialmente o número de médicos dentistas que se garantiu o acesso universal à medicina dentária. Em 2022, o nosso rácio é de um médico dentista para 864 habitantes. É dos mais elevados da Europa, só a Roménia está à nossa frente, quando só 30% da população tem acesso a estes cuidados no SNS. Isto é um paradoxo.

O que falhou no SNS?

As políticas de investimento. Falhou uma visão de saúde pública oral. Se tivessem sido criados gabinetes de medicina dentária quando nasceu o SNS, hoje teríamos programas virtuosos e não haveria 55% dos portugueses a dizerem que desconhecem que há cuidados no SNS. Mas quero chamar a atenção para uma coisa: não se pode pensar em respostas nem garantir mais cuidados de saúde se não houver também uma visão de evolução das profissões. Ou seja, só vamos conseguir uma melhoria da resposta na saúde oral se prepararmos as profissões da área (medicina dentária, estomatologia ou higienização oral) para um aspeto fundamental, que é mudar os comportamentos da população através de uma intervenção mais comunitária, e não através da formação de cada vez mais médicos dentistas.

O que quer dizer?

A Ordem tem tentado acautelar que a medicina dentária seja uma profissão preparada para o futuro, porque os comportamentos das populações mudam e as patologias também, pois agora há patologias que não são tão prevalentes como o eram no passado. A estratégia que a OMS tem pedido é precisamente uma mudança na estratégia de intervenção, mais nos comportamentos e comunitária. Por exemplo, se olharmos para o nosso barómetro, encontramos uma associação direta entre o que são as desigualdades sociais e o acesso à saúde oral. Se não mudarmos isto, não vamos vencer este círculo vicioso. Portanto, é preciso que os Ministérios da Saúde e da Segurança Social percebam que deve haver um investimento numa intervenção em conjunto e direcionada para a mudança de comportamentos da população.

Mas hoje os indicadores de saúde oral dos portugueses são muito diferentes dos do resto da Europa?

A realidade portuguesa distanciou-se da espanhola. Estamos mais próximos da realidade da Roménia e da Bulgária, que são países que apostaram na formação de muitos profissionais sem mais investimento noutras políticas de saúde oral. Em Espanha, na região da Estremadura, que é uma das províncias mais pobres, há 220 médicos dentistas a trabalhar no setor público, no que chamam Sistema de Proteção Social e Saúde. Isto para uma população de 6,5 milhões de habitantes. No País Basco há mais de 25 anos que existem programas de relação com médicos dentistas do privado que são muito positivos. Em Portugal isso não aconteceu, distanciámo-nos e há muito trabalho a fazer.

Tal como? Que propostas?

Enquanto bastonário, gostaria que fosse criada uma comissão de planeamento e estratégia para a saúde oral, como foi para a pobreza. Precisamos de delinear uma estratégia independente aos diferentes ciclos políticos, porque são precisos mais de quatro anos para melhorar o que resultou da falta de investimento na saúde oral em 40 anos. Um ministro que venha tem de ter exatamente esta noção, de que é importante uma estratégia de continuidade. O que não pode continuar a existir é que haja ARS com gabinetes de medicina dentária montados onde nenhum doente é observado. Foi dinheiro do erário público que foi investido, e nada funciona. Um país que queira ser próspero não pode funcionar assim.

Quais os desafios que se colocam agora à tutela da saúde e à classe?

Eu diria que temos cinco desafios pela frente. O primeiro tem a ver com a aposta no SNS, com a criação de uma carreira para os médicos dentistas e para a reorganização dos serviços. O segundo envolveria o setor privado e a revisão do Cheque Dentista, que foi um programa virtuoso e inovador durante 12 anos mas que não tem sido otimizado nem corrigido. O terceiro tem a ver com a definição de uma estratégia para a saúde oral, na qual tem de ser introduzido um reforço orçamental, porque não se consegue fazer omeletas sem ovos. O Estado deu um sinal positivo em apostar 88 milhões de euros do PRR na saúde mental, área que, a par da saúde oral, também tem sido marginalizada no SNS nestes 40 anos. Portanto, é preciso que dê um sinal de que o orçamento para a saúde oral não sejam só os 13 milhões aloucados ao programa do Cheque Dentista. Por exemplo, a Ordem já fez uma proposta para que 30% do imposto sobre as bebidas açucaradas, criado em 2017, fosse alocado a investimentos na saúde oral. É um imposto que rende anualmente aos cofres do Estado entre 70 a 80 milhões de euros. Só isto daria para triplicar o orçamento e a aposta na saúde oral, e não estamos a pedir nada que seja inatingível. Por fim, há um último desafio, que é o de dimensionar as profissões da área para o futuro, no sentido de uma visão da promoção e literacia para a saúde. Estamos a formar muitos médicos dentistas que estão condenados ao subemprego, precariedade e exportação. É preciso apostar em outras áreas que levem à mudança de comportamentos na saúde oral.