Saúde à espera que tutela avalie legitimidade para saber se cumpre negociações e promessas

O ministro da Saúde disse ontem que o governo está a avaliar a legitimidade de cada tutela para tomar decisões na sua área, tendo em conta o quadro político atual. E só depois decidirá se volta às negociações com os médicos. Outras classes, como a dos farmacêuticos, esperam que sejam cumpridas as promessas assumidas com eles.