Santuário de Fátima apresenta ano pastoral à espera de "uma nova normalidade"

O Santuário de Fátima espera que o novo ano pastoral, com abertura em 27 de novembro, represente a chegada "a uma nova normalidade, depois de dois anos de adiamentos de várias iniciativas e cancelamento de outras" devido à pandemia.

"Serão retomadas as ações dirigidas aos voluntários do Santuário e o acolhimento e acompanhamento dos peregrinos, que respeitando as regras de segurança, podem regressar sem outros constrangimentos", informou hoje o Santuário, acrescentando que "Levanta-te! És testemunha do que viste" é a frase que animará o próximo ano pastoral naquele templo mariano.

O novo ano pastoral é o segundo do triénio 2020-2023, que tem como tema genérico "Como Maria, portadores da alegria e do amor".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A partir deste núcleo temático da experiência do encontro com Deus emergem várias abordagens que serão propostas ao longo do ano: o encontro com Deus como fonte do testemunho e da missão, a mensagem de Fátima como apelo de orientação do coração para Deus, o Santuário como lugar de experiência do encontro com Deus, Fátima na história do mundo como acontecimento iluminador do mundo e da história e a peregrinação a Fátima como experiência pessoal e comunitária", sublinha a informação hoje disponibilizada pelo Santuário.

A jornada de abertura no dia 27 de novembro, sábado, inicia-se às 15:00, no recinto de oração, com a inauguração de murais alusivos ao centenário do jornal Voz da Fátima, prosseguindo às 15:30, no Centro Pastoral de Paulo VI, com a apresentação do novo ano pastoral pelo reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, enquanto a apresentação do tema será feita por Cátia Tuna, historiadora e teóloga. O cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, encerrará os trabalhos, que serão transmitidos em direto na página do Santuário na Internet e nas suas redes sociais.

Antecipando o programa de atividades para o novo ano pastoral, o Santuário aponta os cinco Encontros na Basílica ao domingo à tarde, de janeiro a novembro, e as comemorações do centenário do jornal Voz da Fátima que passarão por uma jornada de comunicação, a publicação de um estudo científico sobre o jornal e um apontamento museológico no NewsMuseum, em Sintra.

"Prosseguem igualmente os retiros e momentos de aprofundamento da espiritualidade de Fátima, promovidos pela Escola do Santuário, e também as atividades do Departamento de Estudo, de onde sobressai a realização do Curso de Verão. O curso da mensagem de Fátima também regressará no final do ano e, do ponto de vista cultural, realizar-se-ão vários eventos para assinalar a vivência dos diferentes tempos litúrgicos", adianta.