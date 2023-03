Santander Totta absolvido de pagar coima por discriminação

O banco Santander Totta foi absolvido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa de pagar uma coima de 875,80 euros por eventual discriminação a um cliente.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) condenou o banco ao pagamento de uma coima, no âmbito de um processo de contraordenação, prevista e punível no regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate a qualquer forma de discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem.

Depois do Santander Totta apresentar recurso, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa não deu como provocado que uma funcionária do banco tenha agido de forma discriminatória para com um cliente de nacionalidade síria, pelo que a entidade bancária foi absolvida, tendo sido assim revogada a decisão sancionatória, decretada em 2022.