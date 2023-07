Santa Maria vai reencaminhar grávidas para o privado

As grávidas de baixo risco referenciadas pelo Hospital de Santa Maria podem vir a realizar o parto em instituições privadas, informou este domingo o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, em comunicado.

A administração do CHULN, onde se insere o Santa Maria, refere que a decisão foi tomada "na sequência da indisponibilidade de prestação de trabalho extraordinário acima das 150

horas anuais assumida por médicos do Departamento e da demissão de chefes de equipa

da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia".

Assim, acrescenta o comunicado, "por uma questão de previsibilidade para as famílias acompanhadas no CHULN, foi accionado, junto do INEM e em articulação com a DE SNS, o mecanismo extraordinário de colaboração com instituições privadas, previsto no plano sazonal de verão "Nascer em segurança no SNS".

Esses encaminhamentos serão "programados e temporários", descreve a administração do centro hospitalar, e "decorrerão em estreita articulação entre a direção do Serviço de Obstetrícia do CHULN e o Instituto Nacional de Emergência Médica, destinando-se apenas a grávidas de baixo risco referenciadas e transportadas pelos meios do CHULN e do INEM".

O CHULN diz ainda que "devido a constrangimentos da escala clínica, a sala de partos do Hospital de Santa Maria vai funcionar, nos próximos dias, com adaptações no volume de grávidas em trabalho de parto encaminhadas de outras instituições. Um processo coordenado com a Direção Executiva (DE) do SNS e com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, mantendo-se a resposta em rede do sistema".

A administração hospitalar sublinha que o CHULN "mantém nas suas escalas equipas tecnicamente diferenciadas, que garantem a resposta de fim de linha na rede e continuam a assegurar os partos de alto risco."

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte lembra que tem em curso "um processo de reestruturação do seu Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, tendo em vista a preparação do projeto estratégico para o país que é a nova maternidade do Hospital de Santa Maria, sendo necessária colaboração a partir de 1 de Agosto de 2023 com as equipas do Hospital São Francisco Xavier."

A área materno-infantil do CHULN irá beneficiar de amplas obras de requalificação já a

partir deste Verão, num investimento total superior a seis milhões de euros, com um prazo

de execução de nove meses.

A remodelação em curso prevê a construção de 12 novos quartos de parto, dois blocos

operatórios e uma sala de observações, num total de cerca de 1000 m2 quadrados de área

nova a ser construída.