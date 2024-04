"Santa Maria é o primeiro hospital central a acionar plano de contingência, mas não será o último"

O maior hospital do país acionou ontem o plano de contingência para atendimento no Serviço de Urgência, devido à pressão que está a registar na última semana com doentes de outras áreas e não referenciados. A partir daqui só serão recebidos os doentes da área, urgentes e referenciados. O bastonário dos médicos não se mostra surpreso e explica ao DN que este é o efeito colateral dos constrangimentos nos outros hospitais.