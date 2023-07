Sandra Ribeiro. "É preciso construir um pacto global contra o assédio laboral e sexual"

A luta contra o assédio moral no trabalho tem mais de 30 anos, ao fim deste tempo, em Portugal, nomeadamente na classe médica, ainda prevalece o medo da denúncia. Como presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade no Género (CIG) o que considera que falhou neste tempo?

As questões do assédio, quer moral quer sexual, estão envoltas quase numa aura de invisibilidade e Portugal é um dos países em que isso acontece. Há uma certa vergonha de abordar o tema, acabando este por vestir umas vestes de tolerância pública, o que é realmente muito negativo, para as condições de trabalho e para a consciencialização do respeito pelos Direitos Humanos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Temos alguns exemplos: no início do mês vimos ir à Assembleia da República uma proposta levada por alguns partidos da minoria, que pretendia colocar a penalização do crime de assédio sexual no Código Penal e, mais uma vez, não passou.

O assédio laboral também não está no Código Penal...

Mas o Código do Trabalho tem normas inscritas que estão muito próximas da Convenção de Istambul, à qual Portugal está obrigado, e têm sido feitas alterações nos últimos anos que obrigam, por exemplo, à existência de códigos de conduta por parte das entidades empregadoras. É certo que uma coisa é o que está legislado, outra é o que acontece, e, de facto, o que vemos é que o tema do assédio não saiu ainda do invisível. Só muito pontualmente, e no caso do assédio sexual, como aconteceu agora com a questão da Universidade de Coimbra e, no ano passado, com a Universidade de Lisboa, é que surge em cima da mesa. Aparece na sociedade quase como uma borbulha que rebenta e depois não dá em nada. Veja o movimento #MeToo em Portugal. Foi extremamente "pequeno", deixando pouquíssima repercussão, se é que houve alguma. Portanto, eu diria que do ponto de vista da sociedade, enquanto todo, estamos necessariamente a precisar de uma nova narrativa social de tolerância zero em relação à questão do assédio, quer moral quer sexual, mas ainda não demos esse salto.

Quando diz que o assédio tem "vestes de tolerância pública" refere-se à não-intervenção das entidades públicas e à inexistência de debate?

Sim. Em primeiro lugar, porque as potenciais vítimas não se queixam, se formos ver os dados da CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego), contam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que apresentam queixa num ano. A CIG pode receber queixas, mas a verdade é que não recebe. Quem tem responsabilidades públicas nesta matéria deveria questionar-se porque é que isto acontece. O pensamento lógico, que não se queixam porque não existe, está errado e não pode acontecer. As pessoas não se queixam porque têm medo de represálias. Acham que - e como provavelmente não têm modelos de julgamentos que lhes permitam pensar o contrário - se me queixar não vou mudar a minha situação. Vivem no medo. São vítimas e acabam por se revitimizar, porque acham que se contarem a alguém é uma vergonha e ainda são acusadas de estar a levantar falsos testemunhos.

E porquê esse pensamento?

Porque, na verdade, se olharmos para a jurisprudência, também não temos casos que lhes deem confiança, não veem da parte das autoridades uma tolerância zero nesta matéria. Este é o grande problema. Há uma permissividade, não assumida, e nem poderia ser, porque estamos a falar de muitas situações que são crime, ao pensar-se que a situação ou "não é muito grave" ou que, se calhar, "é a própria vítima que é complicada ou sensível". Este é o problema, que só pode mudar com uma narrativa de mudança, que, naturalmente, terá de partir de quem manda, de quem tem poder e consciência. Há instrumentos ao nível do Código de Trabalho muito interessantes, mas têm de começar a ser utilizados obrigatoriamente. Já pensou quantas vezes entramos numa loja, num centro comercial, numa grande empresa em que há um cartaz a dizer: "Neste espaço não se admite assédio sexual nem moral, somos contra" ou "Tolerância zero ao assédio". Não se vê, mas deveria haver, porque isso daria confiança às vítimas e hostilizaria quem tem comportamentos de agressor.

O DN publicou há dias uma sentença do Tribunal de Trabalho do Porto que condenava o Hospital de Viana do Castelo por despedimento ilícito de uma médica, sendo que na fundamentação estava subjacente o assédio laboral. Este é um primeiro passo?

Claro. É o que dizia. Não basta termos legislação, até porque, de uma forma geral as normas jurídicas portuguesas, são de grande qualidade e conformes com as diretivas comunitárias e internacionais, às quais estamos sujeitos, o que é preciso é a aplicação da lei, e esta não tem sido tão rápida quanto as alterações legislativas. A questão da jurisprudência nesta matéria é muito importante, porque quando temos jurisprudência de tolerância zero, a dizer-nos que este ato é assédio, temos exemplo. E temos pouquíssimas sentenças deste género. Aliás, até agora, mesmo nas sentenças que tratam este tema, o que se vê é uma certa dificuldade em usar as palavras certas, como assédio sexual ou assédio laboral. Ou seja, parece que há sempre uma névoa e uma falta de clareza nos conceitos jurídicos, quando estes não são dúbios. E sentenças como essa são bússolas positivas, ao contrário de outras em que percebemos que há a ideia da normalização, de que a situação "não é muito grave" ou que pode "não ser bem assim". Temos todos de perceber que a matéria do assédio não é só "um bocadinho grave". Até porque, o assédio moral no ambiente de trabalho ou o sexual, têm consequências gravíssimas para a autodeterminação física, sexual e psicológica das pessoas, que podem levar ao suicídio. Portanto, esta questão tem de ser tratada com dignidade.

Mas o que falta para que o assédio seja tratado, de facto, como um crime e uma contraordenação grave ou muito grave, como está no Código do Trabalho?

Diria que aquilo que falta é o que o GREVIO (Grupo de Peritos do Conselho da Europa), que vigia precisamente a aplicação da Convenção de Istambul, tem vindo a dizer a Portugal sucessivamente: "Falta o crime de assédio sexual e moral no Código Penal, embora eu considere que, ao nível laboral, a questão está bastante bem tratada. O que tem de acontecer é passar estas questões para o plano criminal, e é isso que não se tem conseguido fazer. Não comento os grupos parlamentares que tiveram a oportunidade de, há pouco tempo, votar essa norma e não o fizeram, mas posso dar a minha opinião, que é também a do GREVIO, é preciso autonomizar o crime de assédio sexual e moral no Código Penal.

No que diz respeito à classe medica, diferenciada e com algum poder na sociedade, o que leva uma classe destas a esconder-se no silêncio?

Acho que é o facto de serem pessoas e de estarem numa sociedade que, de facto, ainda tem dificuldade em olhar de frente para este problema, porque o que está por detrás ainda é, quase sempre, a desigualdade de género, embora não necessariamente. A maioria das vítimas são mulheres, e o pensamento destas é: "Não me vou queixar porque tenho medo do que pode acontecer a seguir", porque o assédio parte, quase sempre, de alguém que tem poder hierárquico ou de alguma forma de poder, até pode ser psicológico, sobre o outro e até pode partir de alguém com o mesmo status hierárquico, mas parte de alguém que, por uma razão qualquer, tem alguma ascendência em relação ao outro. Mas vamos a outras classes profissionais. Por exemplo, recentemente, vi declarações do Sindicato dos Magistrados que davam conta, após um inquérito, que na classe havia pessoas, sobretudo mulheres juristas, que num momento da sua carreira já se sentiram assediadas moral ou sexualmente. Ou seja, isto trespassa todas as profissões, precisamente porque é algo de que se fala pouquíssimo na nossa sociedade.

E o que é preciso?

Por exemplo, formação. Os cursos de formação para técnicos superiores na Administração Pública ou para dirigentes não abordam estas matérias, e estas são fundamentais, quer do ponto de vista da gestão quer da execução. E a Administração Pública tem o dever de dar o exemplo para o resto dos setores. Naturalmente que há, por parte de todas as entidades patronais e ao abrigo do Código do Trabalho, a obrigatoriedade em promover os códigos de conduta, mas o que vejo é que raramente se dá a cara por este tema, e isso faz toda a diferença. Se houver uma grande empresa que se chegue à frente para dizer: "Na minha empresa não há assédio, não tolero o assédio", é uma empresa que do ponto de vista da responsabilidade social está a fazer um ótimo trabalho e pode ser muito importante como exemplo para as restantes. É preciso que em Portugal se dê este salto.

Já falou várias vezes do Código do Trabalho e dos códigos de conduta para combater o assédio, mas acha que têm conseguido mudar alguma coisa?

Não lhe sei dizer isso diretamente, mas de uma coisa tenho a certeza, estes instrumentos são sempre muito positivos, podem sensibilizar mais as pessoas para a questão. São ferramentas importantes para a mudança. Vou dar-lhe um exemplo paralelo: Temos vindo a trazer cada vez mais para cima da mesa a questão da violência e, nós CIG, estamos a criar um pacto contra a violência, no qual temos vindo a agregar empresas, pedindo-lhes que façam esta divulgação junto dos trabalhadores. E é algo deste género que tem de acontecer em relação ao assédio. É preciso construir-se um pacto global contra o assédio no trabalho e na via pública. É fundamental porque se não tivermos uma lógica de mudança de narrativa conjunta a mudança será sempre muito difícil.

O que diz a atitude que Portugal ainda tem em relação ao assédio da nossa sociedade?

Diz que somos uma sociedade onde ainda não entrou, pela educação, a questão do respeito pelo género, pela igualdade e diversidade. Espero que este debate esteja a entrar nas novas gerações pelos currículos e pelas aulas de cidadania. Ou seja, o educar para a igualdade, só que isto não se faz do dia para a noite, mas é uma necessidade e tem de ser uma tarefa de quem está como educador e formador. É fundamental que os currículos de quem vai ser professor ou pessoal não docente passem a integrar a lógica da igualdade de género, porque, no fundo, este é um dos grandes problemas do assédio. O esclarecimento não faz mal, o que faz mal é o obscurantismo e a ignorância. Há formas de educar as crianças para a igualdade e é disso que precisamos.

Que mensagem deixaria para se travar o assédio?

Que a Administração Pública, que tem muita responsabilidade na execução do interesse público, consiga capacitar, formar e sensibilizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, das diversas áreas, para que, efetivamente, sejamos capazes de transmitir comportamentos de igualdade e de respeito pela diversidade.