exclusivo Sociedade

Rumo ao subsolo para chegar distante no futuro

Em setembro de 1938, uma cápsula do tempo desceu ao subsolo de Nova Iorque como testemunha futura da civilização do século XX. O artefacto em forma de foguete era tributário de um projeto maior, nascido um ano antes, a Cripta da Civilização. Um tesouro do quotidiano legado ao distante ano de 8113.