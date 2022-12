Rosália Amorim: "Vamos acreditar que o próximo ano será positivo"

"É um orgulho enorme que esta festa continue, e que teve a iniciativa do Diário de Notícias e da estação pública, e que continua a marcar a agenda de todos os portugueses. Nos últimos dois anos passamos por momentos difíceis, momentos de pandemia, mas conseguimos vencer essa guerra. Agora temos outra guerra entre nós, a da Ucrânia, que, como sabemos, tanto afeta as nossas vidas e a nossa carteira com a inflação e também com a alta de preços. Mas não vamos desanimar. É que tentamos fazemos todos os dias no Diário de Notícias, continuar com ânimo e com confiança que vamos vencer as dificuldades. E no caso dos doentes que também vão vencer as dificuldades porque estão a passar neste momento nos hospitais".



Rosália Amorim disse ainda que vem aí um ano "que será certamente mais positivo para todos. No DN celebramos este ano 158 anos de vida e convido a todos os que estão aí em casa e a todos os que estão a assistir à emissão a participar neste aniversário e a visitar a exposição do seu arquivo, que foi considerado Tesouro Nacional, que está patente no Museu da Marinha durante os próximos meses. Estão todos os convidados a visitar e a participar desta forma também naquele que é um momento de celebração para o Diário de Notícias".

"Em relação ao próximo ano vamos acreditar que vai ser positivo. Esperamos que traga melhores notícias para os hospitais para a política de saúde e já agora com melhores condições para médicos, enfermeiros, auxiliares, enfim para todos os profissionais de saúde e um cuidado cada vez maior junto dos doentes. Bem hajam e bom Natal", disse Rosália Amorim, diretora do DN.