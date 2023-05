Cristiano Ronaldo é a personalidade com maior notoriedade espontânea "top of mind" em Portugal, de acordo com a edição de 2023 do estudo "Figuras Públicas e Digital Influencers", produzido pela Marktest.

O futebolista português foi quem acumulou o maior volume (13,2%) de primeiras referências na resposta à pergunta sobre que figuras públicas ou influenciadores os portugueses conhecem, seguida da apresentadora de televisão Cristina Ferreira (10,6%).

A influenciadora digital Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e o humorista Ricardo Araújo Pereira, ex-aqeuo na terceira posição, completam o pódio, ambos com 5% de primeiras referências.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na lista dos dez nomes mais referidos em primeiros lugares pelos portugueses que participaram neste estudo de opinião constam ainda Helena Coelho, Madalena Abecasis, Júlia Pinheiro, RicFazeres (Ricardo Fazeres), Manuel Luís Goucha e Carolina Patrocínio.

Contudo, na resposta à pergunta sobre figuras públicas ou influenciadores que os portugueses reconhecem (independentemente da ordem dos nomes), Cristina Ferreira foi a mais referida pelos inquiridos, seguida de Cristiano Ronaldo e Manuel Luís Goucha. Ricardo Araújo e Ana Garcia Martins completam o top 5. No top 10 estão também os nomes de Rita Pereira, Helena Coelho, João Baião, Nuno Markl e César Mourão.